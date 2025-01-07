ShutdownWizard для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dustin Hendriks
|Категория:
|Управление питанием
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|138.08 Мб
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ShutdownWizard – удобное приложение для управления завершением работы, перезагрузкой и выбором режима работы операционной системы Windows. Программа создана для упрощения взаимодействия с функциями управления питанием, которые могут быть недоступны в современных версиях Windows из-за изменений в пользовательском интерфейсе.
Основная цель ShutdownWizard – предоставить пользователю быстрый и удобный доступ к функциям завершения работы системы. Программа позволяет вызывать диалоговое окно управления питанием независимо от того, какое приложение открыто в данный момент. Это особенно полезно для тех, кто привык использовать сочетания клавиш Alt+F4 или правую кнопку мыши на панели задач, но сталкивается с ограничениями современных версий Windows.
ShutdownWizard работает как автоматизированный инструмент, который помогает обойти неудобства, связанные с недоступностью привычных функций. Приложение фиксируется на панели задач, и его использование сводится к одному клику мыши. Такая функциональность делает процесс выключения или перезагрузки системы простым и удобным, минимизируя отвлечение пользователя.
Основные возможности приложения ShutdownWizard:
- Быстрый доступ к диалоговому окну завершения работы системы.
- Возможность работы независимо от текущего активного окна.
- Удобная автоматизация для вызова функций управления питанием.
- Интеграция в панель задач Windows для легкого использования.
- Поддержка привычных сценариев работы с операционной системой.
- Обход ограничений интерфейса современных версий Windows.
- Минималистичный интерфейс, упрощающий работу с приложением.
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