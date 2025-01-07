ShutdownWizard для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Управление питанием
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:138.08 Мб
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ShutdownWizard скриншот № 1

ShutdownWizard – удобное приложение для управления завершением работы, перезагрузкой и выбором режима работы операционной системы Windows. Программа создана для упрощения взаимодействия с функциями управления питанием, которые могут быть недоступны в современных версиях Windows из-за изменений в пользовательском интерфейсе.

Основная цель ShutdownWizard – предоставить пользователю быстрый и удобный доступ к функциям завершения работы системы. Программа позволяет вызывать диалоговое окно управления питанием независимо от того, какое приложение открыто в данный момент. Это особенно полезно для тех, кто привык использовать сочетания клавиш Alt+F4 или правую кнопку мыши на панели задач, но сталкивается с ограничениями современных версий Windows.

ShutdownWizard работает как автоматизированный инструмент, который помогает обойти неудобства, связанные с недоступностью привычных функций. Приложение фиксируется на панели задач, и его использование сводится к одному клику мыши. Такая функциональность делает процесс выключения или перезагрузки системы простым и удобным, минимизируя отвлечение пользователя.

Основные возможности приложения ShutdownWizard:

  • Быстрый доступ к диалоговому окну завершения работы системы.
  • Возможность работы независимо от текущего активного окна.
  • Удобная автоматизация для вызова функций управления питанием.
  • Интеграция в панель задач Windows для легкого использования.
  • Поддержка привычных сценариев работы с операционной системой.
  • Обход ограничений интерфейса современных версий Windows.
  • Минималистичный интерфейс, упрощающий работу с приложением.
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