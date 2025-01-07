ShutdownWizard – удобное приложение для управления завершением работы, перезагрузкой и выбором режима работы операционной системы Windows. Программа создана для упрощения взаимодействия с функциями управления питанием, которые могут быть недоступны в современных версиях Windows из-за изменений в пользовательском интерфейсе.

Основная цель ShutdownWizard – предоставить пользователю быстрый и удобный доступ к функциям завершения работы системы. Программа позволяет вызывать диалоговое окно управления питанием независимо от того, какое приложение открыто в данный момент. Это особенно полезно для тех, кто привык использовать сочетания клавиш Alt+F4 или правую кнопку мыши на панели задач, но сталкивается с ограничениями современных версий Windows.

ShutdownWizard работает как автоматизированный инструмент, который помогает обойти неудобства, связанные с недоступностью привычных функций. Приложение фиксируется на панели задач, и его использование сводится к одному клику мыши. Такая функциональность делает процесс выключения или перезагрузки системы простым и удобным, минимизируя отвлечение пользователя.

Основные возможности приложения ShutdownWizard: