Babynames — удобное приложение для выбора имени для вашего будущего ребенка. Забудьте о необходимости изучать толстые справочники или составлять списки вручную. В приложении собрано более 13 000 имен с их значениями, доступных в одном месте. Оно подходит для родителей, уделяющих внимание значению имен, религиозным традициям или культурным особенностям.

Программа предоставляет имена из разных категорий: славянские, исконно русские, православные, церковные, традиционные для различных культур и даже редкие и необычные. Благодаря простому интерфейсу и удобной навигации, процесс выбора имени станет быстрее и приятнее. Приложение также поможет определить сочетание имени с фамилией и отчеством, а для сомневающихся есть возможность сохранить понравившиеся варианты для последующего обсуждения.

Список основных возможностей Babynames: