Babynames для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.16.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Wachanga
|Категория:
|Мистика, гадания, оккультизм
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|54.56 Мб
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Babynames — удобное приложение для выбора имени для вашего будущего ребенка. Забудьте о необходимости изучать толстые справочники или составлять списки вручную. В приложении собрано более 13 000 имен с их значениями, доступных в одном месте. Оно подходит для родителей, уделяющих внимание значению имен, религиозным традициям или культурным особенностям.
Программа предоставляет имена из разных категорий: славянские, исконно русские, православные, церковные, традиционные для различных культур и даже редкие и необычные. Благодаря простому интерфейсу и удобной навигации, процесс выбора имени станет быстрее и приятнее. Приложение также поможет определить сочетание имени с фамилией и отчеством, а для сомневающихся есть возможность сохранить понравившиеся варианты для последующего обсуждения.
Список основных возможностей Babynames:
- Навигация по именам с помощью свайпов: вправо для понравившихся, влево для исключенных из списка.
- Возможность сохранить понравившиеся имена для быстрого доступа в будущем.
- Функция сочетания имени с фамилией и отчеством для лучшей оценки гармонии.
- Широкий выбор имен для девочек и мальчиков из разных культур и традиций.
- Возможность выбора имени до определения пола ребенка, сохраняя варианты для обоих полов.
- Поделитесь понравившимися именами через мессенджеры и другие приложения, чтобы обсудить с семьей.
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Admin
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