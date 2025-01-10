Babynames для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.16.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Мистика, гадания, оккультизм
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:54.56 Мб
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Babynames — удобное приложение для выбора имени для вашего будущего ребенка. Забудьте о необходимости изучать толстые справочники или составлять списки вручную. В приложении собрано более 13 000 имен с их значениями, доступных в одном месте. Оно подходит для родителей, уделяющих внимание значению имен, религиозным традициям или культурным особенностям.

Программа предоставляет имена из разных категорий: славянские, исконно русские, православные, церковные, традиционные для различных культур и даже редкие и необычные. Благодаря простому интерфейсу и удобной навигации, процесс выбора имени станет быстрее и приятнее. Приложение также поможет определить сочетание имени с фамилией и отчеством, а для сомневающихся есть возможность сохранить понравившиеся варианты для последующего обсуждения.

Список основных возможностей Babynames:

  • Навигация по именам с помощью свайпов: вправо для понравившихся, влево для исключенных из списка.
  • Возможность сохранить понравившиеся имена для быстрого доступа в будущем.
  • Функция сочетания имени с фамилией и отчеством для лучшей оценки гармонии.
  • Широкий выбор имен для девочек и мальчиков из разных культур и традиций.
  • Возможность выбора имени до определения пола ребенка, сохраняя варианты для обоих полов.
  • Поделитесь понравившимися именами через мессенджеры и другие приложения, чтобы обсудить с семьей.
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