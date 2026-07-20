Tarot Cards для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.70 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Labyrinthos Academy
|Категория:
|Мистика, гадания, оккультизм
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,14 Мб
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Tarot Cards — приложение для изучения карт Таро, ведения личного дневника раскладов и знакомства с различными эзотерическими системами, которое объединяет инструменты для гаданий, справочную библиотеку и обучающие материалы, позволяя постепенно освоить значения карт, основные принципы чтения раскладов, а также получить представление об астрологии, системе Ленорман и рунах.
В приложении доступны все 78 карт Таро с подробными толкованиями и возможностью использовать разные авторские колоды. Для практики предусмотрено более пятидесяти вариантов раскладов: ежедневные, классические, любовные, карьерные, тематические и связанные с фазами Луны. Полученные результаты можно сохранять в журнале, дополнять собственными заметками и вопросами, чтобы отслеживать изменения и возвращаться к предыдущим записям.
Список основных возможностей Tarot Cards:
- Получение виртуальных раскладов Таро и сохранение результатов.
- Поддержка более 50 вариантов раскладов для разных жизненных ситуаций.
- Ежедневные карты, расклады на отношения, карьеру, саморазвитие и духовные практики.
- Использование различных колод Labyrinthos с индивидуальными интерпретациями карт.
- Дневник раскладов с возможностью добавлять собственные комментарии и вопросы.
- Подробная библиотека со значениями всех карт Таро, карт Ленорман и рун.
- Обучающие материалы, уроки и короткие викторины для проверки знаний.
- Изучение основ астрологии, фаз Луны, гороскопов и связанных практик.
- Просмотр статистики сохранённых раскладов, популярных карт, мастей и повторяющихся комбинаций.
- Выбор аватаров, открываемых по мере прохождения обучения.
- Настройка регулярных напоминаний для ежедневной или периодической практики.
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Admin
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