Tarot Cards — приложение для изучения карт Таро, ведения личного дневника раскладов и знакомства с различными эзотерическими системами, которое объединяет инструменты для гаданий, справочную библиотеку и обучающие материалы, позволяя постепенно освоить значения карт, основные принципы чтения раскладов, а также получить представление об астрологии, системе Ленорман и рунах.

В приложении доступны все 78 карт Таро с подробными толкованиями и возможностью использовать разные авторские колоды. Для практики предусмотрено более пятидесяти вариантов раскладов: ежедневные, классические, любовные, карьерные, тематические и связанные с фазами Луны. Полученные результаты можно сохранять в журнале, дополнять собственными заметками и вопросами, чтобы отслеживать изменения и возвращаться к предыдущим записям.

Список основных возможностей Tarot Cards: