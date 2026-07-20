Tarot Cards для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.70 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мистика, гадания, оккультизм
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:12,14 Мб
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Tarot Cards — приложение для изучения карт Таро, ведения личного дневника раскладов и знакомства с различными эзотерическими системами, которое объединяет инструменты для гаданий, справочную библиотеку и обучающие материалы, позволяя постепенно освоить значения карт, основные принципы чтения раскладов, а также получить представление об астрологии, системе Ленорман и рунах.

В приложении доступны все 78 карт Таро с подробными толкованиями и возможностью использовать разные авторские колоды. Для практики предусмотрено более пятидесяти вариантов раскладов: ежедневные, классические, любовные, карьерные, тематические и связанные с фазами Луны. Полученные результаты можно сохранять в журнале, дополнять собственными заметками и вопросами, чтобы отслеживать изменения и возвращаться к предыдущим записям.

Список основных возможностей Tarot Cards:

  • Получение виртуальных раскладов Таро и сохранение результатов.
  • Поддержка более 50 вариантов раскладов для разных жизненных ситуаций.
  • Ежедневные карты, расклады на отношения, карьеру, саморазвитие и духовные практики.
  • Использование различных колод Labyrinthos с индивидуальными интерпретациями карт.
  • Дневник раскладов с возможностью добавлять собственные комментарии и вопросы.
  • Подробная библиотека со значениями всех карт Таро, карт Ленорман и рун.
  • Обучающие материалы, уроки и короткие викторины для проверки знаний.
  • Изучение основ астрологии, фаз Луны, гороскопов и связанных практик.
  • Просмотр статистики сохранённых раскладов, популярных карт, мастей и повторяющихся комбинаций.
  • Выбор аватаров, открываемых по мере прохождения обучения.
  • Настройка регулярных напоминаний для ежедневной или периодической практики.​
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