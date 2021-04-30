iHoroscope для Android

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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Китайский, Французский
Разработчик:
Категории:Астрология, астрономия - Мистика, гадания, оккультизм
Загрузок (сегодня/всего):2 / 4 274 | Статистика
Размер:49,23 Мб
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iHoroscope — гороскопы для всех на Android-смартфоне. Вы сможете прочитать прогноз на сегодня, завтра и на текущий месяц. Очень красивый интерфейс, простое управление.

Кроме обычного астропрогноза здесь вы сможете познакомиться с тем, что готовят вам звезды в бизнесе, любви, дружбе и других сферах жизни. А еще здесь есть прогноз совместимости двух людей.

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Отзывы о программе iHoroscope

Андрей про Horoscope 2.0.6 для Android [31-07-2012]

КОНЕЧНО НУЖНО НА РУССКОМ!!!ВРОДЕ САЙТ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ!?
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Карлсон D про Horoscope 1.5.2 для Android [07-12-2011]

Блин... Вот бы его на русском....
2 | 2 | Ответить

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