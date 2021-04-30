iHoroscope — гороскопы для всех на Android-смартфоне. Вы сможете прочитать прогноз на сегодня, завтра и на текущий месяц. Очень красивый интерфейс, простое управление.

Кроме обычного астропрогноза здесь вы сможете познакомиться с тем, что готовят вам звезды в бизнесе, любви, дружбе и других сферах жизни. А еще здесь есть прогноз совместимости двух людей.