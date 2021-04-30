iHoroscope для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Китайский, Французский
|Разработчик:
|Horoscope !
|Категории:
|Астрология, астрономия - Мистика, гадания, оккультизм
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 274 | Статистика
|Размер:
|49,23 Мб
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iHoroscope — гороскопы для всех на Android-смартфоне. Вы сможете прочитать прогноз на сегодня, завтра и на текущий месяц. Очень красивый интерфейс, простое управление.
Кроме обычного астропрогноза здесь вы сможете познакомиться с тем, что готовят вам звезды в бизнесе, любви, дружбе и других сферах жизни. А еще здесь есть прогноз совместимости двух людей.
Бесплатное Android-приложение, которое при помощи 3D симуляции лунных фаз и обновления данных...
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Отзывы о программе iHoroscope
Андрей про Horoscope 2.0.6 для Android [31-07-2012]
КОНЕЧНО НУЖНО НА РУССКОМ!!!ВРОДЕ САЙТ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ!?
2 | 2 | Ответить
Карлсон D про Horoscope 1.5.2 для Android [07-12-2011]