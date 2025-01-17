Writer Journal для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.40 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Литература
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8.16 Мб
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Writer Journal — инструмент, предназначенный для улучшения качества написания текстов. Приложение сочетает в себе мощный редактор с функцией анализа текста в реальном времени, что позволяет пользователям создавать содержательные и качественные статьи. Оно идеально подходит для писателей, блогеров, студентов и всех, кто работает с текстами, предоставляя полезные функции для анализа, улучшения лексики и структуры текста.

Приложение работает в оффлайн-режиме, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности и защищенности данных пользователей. Оно не требует подключения к интернету и не собирает личную информацию, что делает его удобным и безопасным для использования. Основная цель этого инструмента — помочь пользователям создавать тексты, отвечающие высоким стандартам качества, будь то статьи, эссе, отчеты, блоги или другие типы контента. Встроенные анализаторы помогают улучшить текст с точки зрения лексического разнообразия, грамматики, структуры и других параметров.

Приложение включает ряд полезных функций, таких как анализ текста в реальном времени, который позволяет отслеживать количество слов, предложений, абзацев и другие важные метрики. Вдобавок, оно предоставляет возможность работы с текстом в редакторе WYSIWYG (What You See Is What You Get), что делает процесс написания и редактирования более удобным и гибким. Приложение позволяет работать с текстом, не отвлекаясь на технические моменты.

Основные возможности приложения Writer Journal:

  • Работа в оффлайн-режиме, без необходимости подключения к интернету.
  • Мощный редактор WYSIWYG, поддерживающий основные функции форматирования (жирный шрифт, курсив, подчеркивание, зачеркивание и другие).
  • Счетчики для слов, символов, предложений и абзацев.
  • Уникальные показатели текста, такие как процент уникальных слов, лексическое разнообразие и плотность.
  • Поддержка функции "отмены" и "повторения" действий.
  • Гибкая настройка интерфейса с возможностью скрывать или отображать компоненты.
  • Организация работы с помощью системы папок и подпапок.
  • Инструменты для сортировки заметок по типу, дате, имени.
  • Поиск по ключевым словам с подсветкой найденных моментов.
  • Разнообразие премиальных тем оформления для удобства работы в любое время суток.
  • Простой доступ к последним изменениям и возможность закрепления или блокировки работы для быстрого доступа.
  • Возможности экспорта текста в форматы Docx, Markdown, HTML, PDF и Txt.
  • Резервное копирование и восстановление данных.
  • Поддержка импорта текстовых файлов из различных форматов (TXT, MD, DOCX).
  • Премиум-функции для фильтрации слов по грамматическим и неграмматическим категориям, а также для извлечения конкретной информации из текста.
  • Статистический анализ текста, включая графики частоты использования слов и отслеживание роста текста по различным меткам.
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