Writer Journal для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.40 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pocket App Maker
|Категория:
|Литература
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.16 Мб
|СКАЧАТЬ
Writer Journal — инструмент, предназначенный для улучшения качества написания текстов. Приложение сочетает в себе мощный редактор с функцией анализа текста в реальном времени, что позволяет пользователям создавать содержательные и качественные статьи. Оно идеально подходит для писателей, блогеров, студентов и всех, кто работает с текстами, предоставляя полезные функции для анализа, улучшения лексики и структуры текста.
Приложение работает в оффлайн-режиме, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности и защищенности данных пользователей. Оно не требует подключения к интернету и не собирает личную информацию, что делает его удобным и безопасным для использования. Основная цель этого инструмента — помочь пользователям создавать тексты, отвечающие высоким стандартам качества, будь то статьи, эссе, отчеты, блоги или другие типы контента. Встроенные анализаторы помогают улучшить текст с точки зрения лексического разнообразия, грамматики, структуры и других параметров.
Приложение включает ряд полезных функций, таких как анализ текста в реальном времени, который позволяет отслеживать количество слов, предложений, абзацев и другие важные метрики. Вдобавок, оно предоставляет возможность работы с текстом в редакторе WYSIWYG (What You See Is What You Get), что делает процесс написания и редактирования более удобным и гибким. Приложение позволяет работать с текстом, не отвлекаясь на технические моменты.
Основные возможности приложения Writer Journal:
- Работа в оффлайн-режиме, без необходимости подключения к интернету.
- Мощный редактор WYSIWYG, поддерживающий основные функции форматирования (жирный шрифт, курсив, подчеркивание, зачеркивание и другие).
- Счетчики для слов, символов, предложений и абзацев.
- Уникальные показатели текста, такие как процент уникальных слов, лексическое разнообразие и плотность.
- Поддержка функции "отмены" и "повторения" действий.
- Гибкая настройка интерфейса с возможностью скрывать или отображать компоненты.
- Организация работы с помощью системы папок и подпапок.
- Инструменты для сортировки заметок по типу, дате, имени.
- Поиск по ключевым словам с подсветкой найденных моментов.
- Разнообразие премиальных тем оформления для удобства работы в любое время суток.
- Простой доступ к последним изменениям и возможность закрепления или блокировки работы для быстрого доступа.
- Возможности экспорта текста в форматы Docx, Markdown, HTML, PDF и Txt.
- Резервное копирование и восстановление данных.
- Поддержка импорта текстовых файлов из различных форматов (TXT, MD, DOCX).
- Премиум-функции для фильтрации слов по грамматическим и неграмматическим категориям, а также для извлечения конкретной информации из текста.
- Статистический анализ текста, включая графики частоты использования слов и отслеживание роста текста по различным меткам.
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Admin
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