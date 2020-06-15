Читай бесплатно – бесплатные книги от компании «ЛитРес», одного из крупнейших продавцов электронных книг на территории России и СНГ.
В приложении есть навигация по жанрам (детские книги, фантастика, детективы, классика, наука, справочники и др.), в которых представлены такие авторы, как Донцова, Акунин, Устинова, Лукьяненко, Вильмонт, Джеймс, Майер и др.
Благодаря встроенной «читалке» и особенностям приложения, вы сможете изучать объемные труды или незамысловатые рассказы в любое время, даже без подключения к интернету.
Сейчас в бесплатном доступе присутствуют более 50 000 книг и их число ежемесячно увеличивается.
Что нового в Читай бесплатно 3.28 для Android?
Исправлено несколько мелких, но неприятных багов, а также в раздел Профиль возвращена кнопка "Отключить рекламу".
Настройки читалки:
тапните в середину страницы книги для открытия меню читалки
иконка шестеренки в верхней панели меню – общие и расширенные настройк