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Читай бесплатно для Android

Читай бесплатно 3.28 для Android

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Описание Читай бесплатно 3.28 для AndroidОписание   Скачать Читай бесплатно 3.28 для AndroidСКАЧАТЬ (61,46 Мб) Скриншоты Читай бесплатно 3.28 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Читай бесплатно 3.28 для AndroidСтатистика   Отзывы о Читай бесплатно 3.28 для AndroidОтзывы (0)  
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Читай бесплатно – бесплатные книги от компании «ЛитРес», одного из крупнейших продавцов электронных книг на территории России и СНГ.

В приложении есть навигация по жанрам (детские книги, фантастика, детективы, классика, наука, справочники и др.), в которых представлены такие авторы, как Донцова, Акунин, Устинова, Лукьяненко, Вильмонт, Джеймс, Майер и др.

Благодаря встроенной «читалке» и особенностям приложения, вы сможете изучать объемные труды или незамысловатые рассказы в любое время, даже без подключения к интернету.

Сейчас в бесплатном доступе присутствуют более 50 000 книг и их число ежемесячно увеличивается.

Что нового в Читай бесплатно 3.28 для Android?
  • Исправлено несколько мелких, но неприятных багов, а также в раздел Профиль возвращена кнопка "Отключить рекламу".
  • Настройки читалки:
    • тапните в середину страницы книги для открытия меню читалки
    • иконка шестеренки в верхней панели меню – общие и расширенные настройк
Читай бесплатно
Читай бесплатно
Читай бесплатно
Читай бесплатно
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 600
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛитература
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Отзывы о программе Читай бесплатно

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