Aldiko Book Reader для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.41/5 голосов - 31
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.10.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Чтение книг - Литература
Загрузок (сегодня/всего):0 / 49 325 | Статистика
Размер:71.46 Мб
СКАЧАТЬ
Aldiko Book Reader скриншот № 1
Aldiko Book Reader скриншот № 2
Aldiko Book Reader скриншот № 3
Aldiko Book Reader скриншот № 4

Aldiko Book Reader — удобная и красивая программа, с помощью которой можно читать книги на Android-устройстве. Книги можно искать в различных онлайн-каталогах и загружать на смартфон/планшет. Вы сможете собрать на коммуникаторе целую библиотеку, которая будет всегда под рукой. Во время чтения можно быстро переходить между главами, делать закладки, гибко настраивать интерфейс приложения.

В Aldiko Book Reader удобно реализована настройка яркости экрана — для этого достаточно провести пальцем вдоль левого края дисплея вверх или вниз для плавного увеличения или уменьшения яркости. Это удобно когда вы, например, читаете в транспорте и освещение часто изменяется.

Поиск книг осуществляется в нескольких каталогах, многие книги в которых бесплатны. Искать можно по автору, популярности, жанру и так далее. Перед загрузкой можно просмотреть краткое описание произведения.

Что нового в Aldiko Book Reader 4.10.5?
  • Various bug fixes and improvements
ТОП-сегодня раздела "Чтение книг"
 

скачать FBReaderFBReader 3.7 rc 4

FBReader – программа «читалка» для электронных книг форматов fb2 (и fb2.zip), ePub, azw, mobipocket, rtf, html, plain...

скачать ReadEraReadEra 24.04.11+1960

Отличное Android-приложение для чтения электронных книг и просмотра документов в различных...

скачать Cool ReaderCool Reader 3.2.55-1

Cool Reader – программа предлагает удобное и комфортное чтение на вашем устройстве....

скачать DjVu Reader & ViewerDjVu Reader & Viewer 1.0.58

Быстрая и удобная читалка файлов и документов формата DjVu для мобильных Android-устройств....

скачать EBookDroidEBookDroid 2.7.4.1

EBookDroid - неплохая читалка электронных книг для Android. Умеет работать практически с любыми...

скачать AlReaderAlReader 1.932102241

AlReader – комфортно читайте художественную литературу в любых форматах (fb2, fbz, txt, html, doc, docx, rtf,...

Отзывы о программе Aldiko Book Reader

stand про Aldiko Book Reader 3.0.35 для Android [26-01-2017]

вот гамно-то, основное её назначение на место, т.е. в зад
6 | 6 | Ответить

Шуня про Aldiko Book Reader 2.2.3 для Android [10-02-2013]

как удалить ее с андроида, кто знает подскажите, программа отстой,
7 | 6 | Ответить

truten про Aldiko Book Reader 2.2.3 для Android [31-01-2013]

Программка то отстой. Можно было и по-проще интерфейс сделать, да поддержку форматов по-сильнее
6 | 6 | Ответить

cosmotankist про Aldiko Book Reader 2.1.0 для Android [05-09-2012]

Если честно, то программа - г-но. Да, интерфейс приятный, но многие форматы данная читалка не берет. По сравнению с Cool Reader эта читалка - фуфло.
6 | 6 | Ответить

Егор про Aldiko Book Reader 2.0.2 для Android [02-04-2012]

Чё за хрень ???
6 | 6 | Ответить

Читать все отзывы (10) / Добавить отзыв