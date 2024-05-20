Aldiko Book Reader для Android
|Оценка:
|4.41/5 голосов - 31
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.10.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aldiko Limited
|Категории:
|Чтение книг - Литература
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 49 325 | Статистика
|Размер:
|71.46 Мб
|СКАЧАТЬ
Aldiko Book Reader — удобная и красивая программа, с помощью которой можно читать книги на Android-устройстве. Книги можно искать в различных онлайн-каталогах и загружать на смартфон/планшет. Вы сможете собрать на коммуникаторе целую библиотеку, которая будет всегда под рукой. Во время чтения можно быстро переходить между главами, делать закладки, гибко настраивать интерфейс приложения.
В Aldiko Book Reader удобно реализована настройка яркости экрана — для этого достаточно провести пальцем вдоль левого края дисплея вверх или вниз для плавного увеличения или уменьшения яркости. Это удобно когда вы, например, читаете в транспорте и освещение часто изменяется.
Поиск книг осуществляется в нескольких каталогах, многие книги в которых бесплатны. Искать можно по автору, популярности, жанру и так далее. Перед загрузкой можно просмотреть краткое описание произведения.
- Various bug fixes and improvements
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Отзывы о программе Aldiko Book Reader
stand про Aldiko Book Reader 3.0.35 для Android [26-01-2017]
вот гамно-то, основное её назначение на место, т.е. в зад
6 | 6 | Ответить
Шуня про Aldiko Book Reader 2.2.3 для Android [10-02-2013]
как удалить ее с андроида, кто знает подскажите, программа отстой,
7 | 6 | Ответить
truten про Aldiko Book Reader 2.2.3 для Android [31-01-2013]
Программка то отстой. Можно было и по-проще интерфейс сделать, да поддержку форматов по-сильнее
6 | 6 | Ответить
cosmotankist про Aldiko Book Reader 2.1.0 для Android [05-09-2012]
Если честно, то программа - г-но. Да, интерфейс приятный, но многие форматы данная читалка не берет. По сравнению с Cool Reader эта читалка - фуфло.
6 | 6 | Ответить