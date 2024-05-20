Aldiko Book Reader — удобная и красивая программа, с помощью которой можно читать книги на Android-устройстве. Книги можно искать в различных онлайн-каталогах и загружать на смартфон/планшет. Вы сможете собрать на коммуникаторе целую библиотеку, которая будет всегда под рукой. Во время чтения можно быстро переходить между главами, делать закладки, гибко настраивать интерфейс приложения.



В Aldiko Book Reader удобно реализована настройка яркости экрана — для этого достаточно провести пальцем вдоль левого края дисплея вверх или вниз для плавного увеличения или уменьшения яркости. Это удобно когда вы, например, читаете в транспорте и освещение часто изменяется.



Поиск книг осуществляется в нескольких каталогах, многие книги в которых бесплатны. Искать можно по автору, популярности, жанру и так далее. Перед загрузкой можно просмотреть краткое описание произведения.