Exocortex — сетевой инструмент для ведения заметок, предназначенный для пользователей, которым нужно упорядочить и связать различные идеи и факты. В отличие от традиционных программ для создания заметок, Exocortex позволяет представлять информацию в виде графа, где все записи могут быть связаны между собой, что значительно упрощает восприятие взаимосвязей между ними.

После установки приложения необходимо выполнить базовую настройку. Для этого пользователю нужно создать хранилище данных, в котором будут сохраняться заметки. Программа требует указать имя графа, его местоположение на устройстве и задать пароль для защиты информации. Это гарантирует, что доступ к заметкам будет иметь только сам пользователь.

Exocortex предоставляет пользователю богатые возможности для форматирования текста. В приложении можно использовать заголовки, списки, жирный текст и выделения, что делает организацию заметок более удобной и понятной. Если заметки касаются похожих тем, можно создать обратные ссылки, что позволяет легко переходить от одной записи к другой и упрощает навигацию по информации.

Одной из ключевых особенностей приложения является способ отображения заметок — в виде графа. Это отличие от обычных программ, где заметки организованы в виде списка файлов и папок. Такой формат визуализации помогает лучше понять взаимосвязи между различными записями.

Кроме того, Exocortex обеспечивает безопасность данных, храня заметки непосредственно на устройстве пользователя. Все данные зашифрованы, а доступ к ним защищен паролем. Это означает, что только пользователь имеет возможность просматривать и редактировать свои заметки, а даже при потере устройства информация останется недоступной для посторонних.

Основные возможности приложения Exocortex: