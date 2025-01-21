NeatShift для Windows
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BytexGrid
|Категория:
|Каталогизаторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 70 | Статистика
|Размер:
|93.39 Мб
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NeatShift — приложение, предназначенное для упорядочивания и перемещения файлов и папок на вашем устройстве без нарушения работы установленных программ. Программа использует символические ссылки, которые действуют как расширенные ярлыки, позволяя перемещать файлы в новое местоположение, при этом операционная система продолжает считать их находящимися на старом месте. Это удобное решение для пользователей, которым нужно изменить расположение данных, но при этом сохранить работоспособность программ, зависящих от этих файлов.
Интерфейс NeatShift выполнен в современном и чистом стиле с интуитивно понятными инструкциями. Программа предоставляет удобные инструменты для выбора нового местоположения данных с помощью поля Destination и позволяет легко перемещать файлы и папки, просто нажав соответствующие кнопки в верхнем меню. Приложение идеально подходит для работы с файлами и каталогами, которые обычно невозможно переместить стандартным методом, поскольку они могут быть важны для корректной работы определенных программ. NeatShift решает эту проблему, благодаря чему пользователи могут перемещать такие файлы без риска для стабильности системы.
Одной из ключевых особенностей NeatShift является создание точек восстановления перед любыми изменениями, что позволяет вернуться к предыдущему состоянию в случае возникновения ошибок. Также приложение позволяет работать с точками восстановления, созданными в Windows, обеспечивая дополнительную безопасность. Это делает NeatShift надежным инструментом для пользователей, которым нужно перемещать файлы без риска для данных и работоспособности программ.
Основные возможности приложения NeatShift:
- Перемещение файлов с использованием символических ссылок: позволяет перемещать файлы и папки без воздействия на программы, которые зависят от их местоположения.
- Интуитивно понятный интерфейс: простой и современный дизайн с понятными инструкциями, что облегчает освоение приложения.
- Поддержка точек восстановления: приложение автоматически создает точки восстановления перед изменениями, позволяя отменить операции в случае проблем.
- Доступ к точкам восстановления Windows: возможность использовать недавно созданные точки восстановления системы для дополнительной безопасности.
- Удобные инструменты управления файлами: возможность выбора нового места для данных с помощью специального поля и кнопок в верхнем меню.
- Поддержка перемещения файлов и папок: позволяет перетаскивать файлы и каталоги для их перемещения (хотя эта функция может не работать в некоторых случаях).
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