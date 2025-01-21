NeatShift — приложение, предназначенное для упорядочивания и перемещения файлов и папок на вашем устройстве без нарушения работы установленных программ. Программа использует символические ссылки, которые действуют как расширенные ярлыки, позволяя перемещать файлы в новое местоположение, при этом операционная система продолжает считать их находящимися на старом месте. Это удобное решение для пользователей, которым нужно изменить расположение данных, но при этом сохранить работоспособность программ, зависящих от этих файлов.

Интерфейс NeatShift выполнен в современном и чистом стиле с интуитивно понятными инструкциями. Программа предоставляет удобные инструменты для выбора нового местоположения данных с помощью поля Destination и позволяет легко перемещать файлы и папки, просто нажав соответствующие кнопки в верхнем меню. Приложение идеально подходит для работы с файлами и каталогами, которые обычно невозможно переместить стандартным методом, поскольку они могут быть важны для корректной работы определенных программ. NeatShift решает эту проблему, благодаря чему пользователи могут перемещать такие файлы без риска для стабильности системы.

Одной из ключевых особенностей NeatShift является создание точек восстановления перед любыми изменениями, что позволяет вернуться к предыдущему состоянию в случае возникновения ошибок. Также приложение позволяет работать с точками восстановления, созданными в Windows, обеспечивая дополнительную безопасность. Это делает NeatShift надежным инструментом для пользователей, которым нужно перемещать файлы без риска для данных и работоспособности программ.

Основные возможности приложения NeatShift: