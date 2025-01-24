uBattery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ari Sohandri Putra
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.47 Мб
|СКАЧАТЬ
uBattery — простая и удобная утилита для мониторинга состояния батареи ноутбуков и других мобильных устройств. Она предоставляет пользователю подробную информацию о состоянии батареи, включая скорость разряда, температуру, емкость и другие параметры, которые могут быть полезны для диагностики и оптимизации работы устройства. Приложение позволяет следить за динамикой заряда батареи, что помогает понять, как быстро она разряжается в различных условиях эксплуатации.
uBattery отображает важную техническую информацию о батарее, такую как серийный номер, химический состав и прочие характеристики, которые могут быть полезны для более глубокой оценки состояния аккумулятора. Кроме того, приложение включает функцию создания отчетов, что позволяет сохранить данные мониторинга для последующего анализа. Это особенно удобно, если нужно отслеживать изменения в работе батареи или проверять, не возникают ли проблемы с быстрой потерей заряда. Несмотря на некоторые недостатки, такие как отсутствие функции отображения состояния батареи в системном трее, uBattery является эффективным инструментом для пользователей, которые хотят получать подробные данные о своей батарее и оптимизировать ее использование.
Список основных возможностей приложения uBattery:
- Мониторинг батареи: отображает текущий уровень заряда и скорость разряда батареи, что позволяет следить за состоянием аккумулятора в реальном времени.
- График мониторинга: позволяет отслеживать изменения скорости разряда батареи в зависимости от активности устройства.
- Техническая информация о батарее: включает данные о температуре батареи, ее емкости, серийном номере и химическом составе.
- Создание отчетов: возможность сохранять отчет о мониторинге состояния батареи для дальнейшего анализа или диагностики.
- Удобство использования: простота в использовании, интуитивно понятный интерфейс для быстрого доступа к информации о батарее.
- Отображение дополнительных параметров: информация о других характеристиках батареи, таких как время работы и возможные проблемы с зарядом.
AIDA64 Extreme Edition 7.50.7200
AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...
SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и...
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...
Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об...
HWMonitor - бесплатная утилита для мониторинга параметров работы различных компонентов ПК,...
Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана...
Отзывы о программе uBattery
Admin
Отзывов о программе uBattery 1.3 пока нет, можете добавить...