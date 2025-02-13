Yamira — утилита, предназначенная для обеспечения дополнительной защиты файлов на USB-накопителях от вредоносных программ. Предотвращает удалений, скрытие или подделку данных на USB-устройствах при их подключении к компьютеру. Защита действует непосредственно на NTFS-форматированные накопители, если накопитель использует другой формат, например exFAT, его можно легко преобразовать в NTFS с помощью программы, при этом она предупредит о необходимости создать резервные копии данных, чтобы избежать их потери.

После форматирования и активации защиты, утилита создает специальную защищенную папку на накопителе. Все файлы, помещенные в эту папку, автоматически защищаются от угроз. Если необходимо, защиту можно отключить с помощью простого интерфейса программы.

Основные возможности Yamira: