Yamira для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Eray Türkay
|Категория:
|Защита данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 5 | Статистика
|Размер:
|1.7 Мб
|СКАЧАТЬ
Yamira — утилита, предназначенная для обеспечения дополнительной защиты файлов на USB-накопителях от вредоносных программ. Предотвращает удалений, скрытие или подделку данных на USB-устройствах при их подключении к компьютеру. Защита действует непосредственно на NTFS-форматированные накопители, если накопитель использует другой формат, например exFAT, его можно легко преобразовать в NTFS с помощью программы, при этом она предупредит о необходимости создать резервные копии данных, чтобы избежать их потери.
После форматирования и активации защиты, утилита создает специальную защищенную папку на накопителе. Все файлы, помещенные в эту папку, автоматически защищаются от угроз. Если необходимо, защиту можно отключить с помощью простого интерфейса программы.
Основные возможности Yamira:
- Защита данных на USB-накопителях от вредоносных программ.
- Поддержка только NTFS-формата для защиты (возможность преобразования других форматов в NTFS).
- Создание защищенной папки на накопителе, в которой файлы защищаются от удаления и подделки.
- Возможность отключения защиты через интерфейс программы.
- Простота интерфейса, удобная для пользователей любого уровня.
Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно...
VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...
TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации...
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет...
XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях...
Программа Hide Folders позволяет скрыть от посторонних глаз любые папки и файлы на вашем...
Отзывы о программе Yamira
Admin
Отзывов о программе Yamira 24.12 пока нет, можете добавить...