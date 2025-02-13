Yamira для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:24.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Защита данных
Загрузок (сегодня/всего):4 / 5 | Статистика
Размер:1.7 Мб
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Yamira скриншот № 2

Yamira — утилита, предназначенная для обеспечения дополнительной защиты файлов на USB-накопителях от вредоносных программ. Предотвращает удалений, скрытие или подделку данных на USB-устройствах при их подключении к компьютеру. Защита действует непосредственно на NTFS-форматированные накопители, если накопитель использует другой формат, например exFAT, его можно легко преобразовать в NTFS с помощью программы, при этом она предупредит о необходимости создать резервные копии данных, чтобы избежать их потери.

После форматирования и активации защиты, утилита создает специальную защищенную папку на накопителе. Все файлы, помещенные в эту папку, автоматически защищаются от угроз. Если необходимо, защиту можно отключить с помощью простого интерфейса программы.

Основные возможности Yamira:

  • Защита данных на USB-накопителях от вредоносных программ.
  • Поддержка только NTFS-формата для защиты (возможность преобразования других форматов в NTFS).
  • Создание защищенной папки на накопителе, в которой файлы защищаются от удаления и подделки.
  • Возможность отключения защиты через интерфейс программы.
  • Простота интерфейса, удобная для пользователей любого уровня.
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