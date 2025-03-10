Android Password Recovery Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $48,50
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|XenArmor Pvt Ltd
|Категория:
|Защита данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6.9 Мб
|СКАЧАТЬ
Android Password Recovery Pro – специализированное программное обеспечение, которое предназначено для восстановления паролей с устройств на базе Android. Приложение позволяет извлечь пароли не только с самого Android-устройства, но и из резервных копий, сохранённых на ПК, а также из пользовательских профилей приложений.
Предлагает два основных метода восстановления: извлечение паролей с Android-устройства или из локальных папок, содержащих резервные копии. Android Password Recovery Pro также поддерживает восстановление паролей из браузеров, почтовых приложений, FTP-серверов, файловых менеджеров и даже роутеров Wi-Fi.
Основные возможности Android Password Recovery Pro:
- Извлечение паролей с Android-устройств и из локальных резервных копий на ПК.
- Поддержка восстановления паролей из старых резервных копий, полезно для работы с данными прошлых версий операционной системы.
- Возможность восстановления паролей из браузеров, почтовых приложений и FTP-серверов.
- Поддержка извлечения паролей из файловых менеджеров и роутеров Wi-Fi.
- Простота в использовании и настройке, не требующая специальных знаний для выполнения операции восстановления.
- Гибкость в выборе источника для восстановления данных (устройство или локальные резервные копии).
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