Android Password Recovery Pro для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $48,50
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Защита данных
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6.9 Мб
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Android Password Recovery Pro – специализированное программное обеспечение, которое предназначено для восстановления паролей с устройств на базе Android. Приложение позволяет извлечь пароли не только с самого Android-устройства, но и из резервных копий, сохранённых на ПК, а также из пользовательских профилей приложений.

Предлагает два основных метода восстановления: извлечение паролей с Android-устройства или из локальных папок, содержащих резервные копии. Android Password Recovery Pro также поддерживает восстановление паролей из браузеров, почтовых приложений, FTP-серверов, файловых менеджеров и даже роутеров Wi-Fi.

Основные возможности Android Password Recovery Pro:

  • Извлечение паролей с Android-устройств и из локальных резервных копий на ПК.
  • Поддержка восстановления паролей из старых резервных копий, полезно для работы с данными прошлых версий операционной системы.
  • Возможность восстановления паролей из браузеров, почтовых приложений и FTP-серверов.
  • Поддержка извлечения паролей из файловых менеджеров и роутеров Wi-Fi.
  • Простота в использовании и настройке, не требующая специальных знаний для выполнения операции восстановления.
  • Гибкость в выборе источника для восстановления данных (устройство или локальные резервные копии).
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