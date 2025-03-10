Android Password Recovery Pro – специализированное программное обеспечение, которое предназначено для восстановления паролей с устройств на базе Android. Приложение позволяет извлечь пароли не только с самого Android-устройства, но и из резервных копий, сохранённых на ПК, а также из пользовательских профилей приложений.

Предлагает два основных метода восстановления: извлечение паролей с Android-устройства или из локальных папок, содержащих резервные копии. Android Password Recovery Pro также поддерживает восстановление паролей из браузеров, почтовых приложений, FTP-серверов, файловых менеджеров и даже роутеров Wi-Fi.

Основные возможности Android Password Recovery Pro: