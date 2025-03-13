FoneTool Unlocker для Windows
|Оценка:
|3.25/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29,95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AOMEI Technology Co., Ltd
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 122 | Статистика
|Размер:
|1.95 Мб
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FoneTool Unlocker — утилита, с помощью которой можно разблокировать устройства iOS (iPhone, iPad или iPod Touch), если пользователь забыл пароли доступа или устройство заблокировалось после нескольких неудачных попыток ввода пароля. Приложение легко обоходит блокировки Apple ID, iCloud активацию, снимает шифрование с резервной копии iTunes и возвращает доступ к устройству.
Основные возможности FoneTool Unlocker:
- Быстрая смена пароля экрана на устройствах iOS, даже если пароль был забыт или несколько раз введен неверно.
- Удаление Apple ID и блокировки активации iCloud, чтобы настроить устройство для нового пользователя.
- Снятие шифрования с резервных копий iTunes при отключенной функции «Найти мой iPhone»
- Пошаговые инструкции для успешной разблокировки для разных моделей iPhone.
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