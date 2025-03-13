FoneTool Unlocker — утилита, с помощью которой можно разблокировать устройства iOS (iPhone, iPad или iPod Touch), если пользователь забыл пароли доступа или устройство заблокировалось после нескольких неудачных попыток ввода пароля. Приложение легко обоходит блокировки Apple ID, iCloud активацию, снимает шифрование с резервной копии iTunes и возвращает доступ к устройству.

Основные возможности FoneTool Unlocker: