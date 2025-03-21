FullUpdatesHistoryView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|223 Кб
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FullUpdatesHistoryView — удобная утилита для просмотра и анализа истории обновлений Windows 11. Открывает доступ ко всем данным об установленных обновлениях, в том числе о категориях и подробных деталях, что позволяет быстро ориентироваться в истории обновлений. Данные об обновлениях можно сортировать по разным критериям и экспортировать в формате HTML.
Программа не требует установки и выглядит как таблица, в которой представлены необходимые данные об обновлениях: название обновления, время установки, описание и ссылку на страницу с подробной информацией на официальном сайте Microsoft.
Основные возможности FullUpdatesHistoryView:
- Отображает подробную историю установленных обновлений Windows 11 со всеми необходимыми данными.
- Отображает URL-адреса с подробной информацией о каждом обновлении на официальном сайте Microsoft.
- Дает возможность сортировать данные по категориям и самостоятельно выбирать вариант отображения.
- Возможность работать с данными из локального или внешнего файла базы данных.
- Использовать файл 'store.db' из каталога 'C:\ProgramData\USOPrivate\UpdateStore'.
- Не требует установки, достаточно запустить файл.
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