FullUpdatesHistoryView — удобная утилита для просмотра и анализа истории обновлений Windows 11. Открывает доступ ко всем данным об установленных обновлениях, в том числе о категориях и подробных деталях, что позволяет быстро ориентироваться в истории обновлений. Данные об обновлениях можно сортировать по разным критериям и экспортировать в формате HTML.

Программа не требует установки и выглядит как таблица, в которой представлены необходимые данные об обновлениях: название обновления, время установки, описание и ссылку на страницу с подробной информацией на официальном сайте Microsoft.

Основные возможности FullUpdatesHistoryView: