FullUpdatesHistoryView для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:223 Кб
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FullUpdatesHistoryView скриншот № 1

FullUpdatesHistoryView — удобная утилита для просмотра и анализа истории обновлений Windows 11. Открывает доступ ко всем данным об установленных обновлениях, в том числе о категориях и подробных деталях, что позволяет быстро ориентироваться в истории обновлений. Данные об обновлениях можно сортировать по разным критериям и экспортировать в формате HTML. 

Программа не требует установки и выглядит как таблица, в которой представлены необходимые данные об обновлениях: название обновления, время установки, описание и ссылку на страницу с подробной информацией на официальном сайте Microsoft. 

Основные возможности FullUpdatesHistoryView: 

  • Отображает подробную историю установленных обновлений Windows 11 со всеми необходимыми данными. 
  • Отображает URL-адреса с подробной информацией о каждом обновлении на официальном сайте Microsoft. 
  • Дает возможность сортировать данные по категориям и самостоятельно выбирать вариант отображения. 
  • Возможность работать с данными из локального или внешнего файла базы данных. 
  • Использовать файл 'store.db' из каталога 'C:\ProgramData\USOPrivate\UpdateStore'. 
  • Не требует установки, достаточно запустить файл. 
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