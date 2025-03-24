Appstat для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pragmar LLC
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.05 Мб
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Appstat — инструмент для мониторинга в реальном времени того, как запущенные процессы используют ресурсы компьютера. Программа предоставляет подробные данные о загрузке процесса, памята и дисковой активности, которые потребляют различные приложения. Помогает определить нарушения в работе программ, например, утечку памяти или необъяснимые скачки в использовании ресурсов.
По результатам мониторинга выбранной программы Appstat дает возможность сгенерировать отчет в формате .CSV, чтобы провести более детальный анализ.
Основные возможности Appstat:
- Мониторинг использования ресурсов в режиме реального времени.
- Отображает данные о загрузке процессора, памяти, дисковой активности и выделенных потоках.
- Генерация отчетов в формате .CSV для последующего анализа.
- Легкое управление и доступность приложения для пользователей с разным уровнем технической подготовки.
- Возможность мониторинга одного или нескольких приложений одновременно.
- Минимальная нагрузка на систему при использовании приложения.
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