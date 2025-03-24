Appstat для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.05 Мб
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Appstat — инструмент для мониторинга в реальном времени того, как запущенные процессы используют ресурсы компьютера. Программа предоставляет подробные данные о загрузке процесса, памята и дисковой активности, которые потребляют различные приложения. Помогает определить нарушения в работе программ, например, утечку памяти или необъяснимые скачки в использовании ресурсов.

По результатам мониторинга выбранной программы Appstat дает возможность сгенерировать отчет в формате .CSV, чтобы провести более детальный анализ.

Основные возможности Appstat:

  • Мониторинг использования ресурсов в режиме реального времени.
  • Отображает данные о загрузке процессора, памяти, дисковой активности и выделенных потоках.
  • Генерация отчетов в формате .CSV для последующего анализа.
  • Легкое управление и доступность приложения для пользователей с разным уровнем технической подготовки.
  • Возможность мониторинга одного или нескольких приложений одновременно.
  • Минимальная нагрузка на систему при использовании приложения.
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