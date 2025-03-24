Appstat — инструмент для мониторинга в реальном времени того, как запущенные процессы используют ресурсы компьютера. Программа предоставляет подробные данные о загрузке процесса, памята и дисковой активности, которые потребляют различные приложения. Помогает определить нарушения в работе программ, например, утечку памяти или необъяснимые скачки в использовании ресурсов.

По результатам мониторинга выбранной программы Appstat дает возможность сгенерировать отчет в формате .CSV, чтобы провести более детальный анализ.

Основные возможности Appstat: