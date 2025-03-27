Ashampoo LocaLingo — программа для локального перевода текстов и документов, благодаря работе в автономном режиме, обеспечивает безопасность данных. Если есть необходимость работать з конфиденциальной информацией, которую нельзя передавать в сторонние серверы, используйте Ashampoo LocaLingo. Приложение переводит документы без подключения к Интернету и гарантирует, что все данные остаются в сохранности и не доступными для утечек.

С его помощью можно переводить тексты на 45 языков и работать з такими форматами документов, как TXT, DOCX, PPTX, HTML, EPUB и другие. Мощный движок Argos Translate, основанный на искусственном интеллекте, обеспечивает высокую точность перевода и автоматически определяет язык исходного текста.

Основные возможности Ashampoo LocaLingo: