Ashampoo LocaLingo для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ashampoo GmbH and Co KG
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|776 Кб
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Ashampoo LocaLingo — программа для локального перевода текстов и документов, благодаря работе в автономном режиме, обеспечивает безопасность данных. Если есть необходимость работать з конфиденциальной информацией, которую нельзя передавать в сторонние серверы, используйте Ashampoo LocaLingo. Приложение переводит документы без подключения к Интернету и гарантирует, что все данные остаются в сохранности и не доступными для утечек.
С его помощью можно переводить тексты на 45 языков и работать з такими форматами документов, как TXT, DOCX, PPTX, HTML, EPUB и другие. Мощный движок Argos Translate, основанный на искусственном интеллекте, обеспечивает высокую точность перевода и автоматически определяет язык исходного текста.
Основные возможности Ashampoo LocaLingo:
- Перевод текстов без подключения к Интернету.
- Перевод между 45 языками с использованием локальных языковых пакетов.
- Работает с разными форматами файлов: TXT, DOCX, PPTX, HTML, EPUB и других.
- Движок Argos Translate для более точных переводов.
- Автоматическое распознание языка исходного текста.
- Все переводы выполняются локально на устройстве, что гарантирует конфиденциальность информации.
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