Ashampoo Loca­Lingo для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:776 Кб
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Ashampoo LocaLingo — программа для локального перевода текстов и документов, благодаря работе в автономном режиме, обеспечивает безопасность данных. Если есть необходимость работать з конфиденциальной информацией, которую нельзя передавать в сторонние серверы, используйте Ashampoo LocaLingo. Приложение переводит документы без подключения к Интернету и гарантирует, что все данные остаются в сохранности и не доступными для утечек.

С его помощью можно переводить тексты на 45 языков и работать з такими форматами документов, как TXT, DOCX, PPTX, HTML, EPUB и другие. Мощный движок Argos Translate, основанный на искусственном интеллекте, обеспечивает высокую точность перевода и автоматически определяет язык исходного текста.

Основные возможности Ashampoo LocaLingo:

  • Перевод текстов без подключения к Интернету.
  • Перевод между 45 языками с использованием локальных языковых пакетов.
  • Работает с разными форматами файлов: TXT, DOCX, PPTX, HTML, EPUB и других.
  • Движок Argos Translate для более точных переводов.
  • Автоматическое распознание языка исходного текста.
  • Все переводы выполняются локально на устройстве, что гарантирует конфиденциальность информации.
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Отзывы о программе Ashampoo Loca­Lingo

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