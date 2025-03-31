KeepStreams для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.2.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KeepStreams LLC
|Категория:
|Грабберы, Рипперы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.78 Мб
|СКАЧАТЬ
KeepStreams — программа, которая позволяет загружать медиафайлы в высоком качестве с потоковых сервисов, чтобы просмотреть их позже в путешествии или на отдыхе в удаленном месте, где нет подключения к интернету. Приложение поддерживает работу со множеством потоковых сервисов, таких как YouTube, Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney+ и другими, включая социальные сети, например, Facebook и Instagram.
Чтобы скачать медиафайл, сначала нужно воспроизвести видео в браузере, а затем выбрать формат и разрешение. Программа позволяет загружать несколько файлов одновременно и отслеживать их статус в интерфейсе программы.
Основные возможности KeepStreams:
- Загрузка медиафайлов с популярных потоковых сервисов.
- Загрузка аудио- и видеоформатов, с возможностью выбора видеокодеков и разрешений.
- Загрузка нескольких файлов одновременно, с отслеживанием их состояния.
- Загрузка медиафайлов из социальных сетей, таких как Facebook и Instagram.
- Запланированная загрузка контента с сервисов, таких как YouTube и другие премиум-платформы.
- Поддержка множества малоизвестных потоковых сервисов.
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