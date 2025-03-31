KeepStreams — программа, которая позволяет загружать медиафайлы в высоком качестве с потоковых сервисов, чтобы просмотреть их позже в путешествии или на отдыхе в удаленном месте, где нет подключения к интернету. Приложение поддерживает работу со множеством потоковых сервисов, таких как YouTube, Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney+ и другими, включая социальные сети, например, Facebook и Instagram.

Чтобы скачать медиафайл, сначала нужно воспроизвести видео в браузере, а затем выбрать формат и разрешение. Программа позволяет загружать несколько файлов одновременно и отслеживать их статус в интерфейсе программы.

Основные возможности KeepStreams: