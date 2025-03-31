KeepStreams для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.2.5.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Грабберы, Рипперы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.78 Мб
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KeepStreams — программа, которая позволяет загружать медиафайлы в высоком качестве с потоковых сервисов, чтобы просмотреть их позже в путешествии или на отдыхе в удаленном месте, где нет подключения к интернету. Приложение поддерживает работу со множеством потоковых сервисов, таких как YouTube, Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney+ и другими, включая социальные сети, например, Facebook и Instagram. 

Чтобы скачать медиафайл, сначала нужно воспроизвести видео в браузере, а затем выбрать формат и разрешение. Программа позволяет загружать несколько файлов одновременно и отслеживать их статус в интерфейсе программы.

Основные возможности KeepStreams:

  • Загрузка медиафайлов с популярных потоковых сервисов.
  • Загрузка аудио- и видеоформатов, с возможностью выбора видеокодеков и разрешений.
  • Загрузка нескольких файлов одновременно, с отслеживанием их состояния.
  • Загрузка медиафайлов из социальных сетей, таких как Facebook и Instagram.
  • Запланированная загрузка контента с сервисов, таких как YouTube и другие премиум-платформы.
  • Поддержка множества малоизвестных потоковых сервисов.
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