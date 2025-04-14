Volaris для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Leo Hanney
|Категория:
|Защита данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.06 Мб
|СКАЧАТЬ
Volaris — программа для шифрования данных, разработанная с упором на простоту и безопасность. Программа позволяет быстро и эффективно защищать файлы с помощью ключевых файлов, чтобы не запоминать и не вводить пароли. Такой подход обеспечивает высокий уровень защиты информации, не требует от пользователя технических знаний или необходимости запоминать и сохранять пароли шифрования.
Пользователю достаточно выбрать файл или группу файлов, которые нужно защитить, а затем программа сгенерирует специальный ключ, необходимый для расшифровки. Для доступа к зашифрованным данным достаточно иметь исходный ключевой файл. Также можно выбрать алгоритмы: доступны варианты Blake3Balloon и Argon2ID для хэширования и XChaCha20Poly1305 и AES-256-GCM для шифрования.
Список основных возможностей Volaris:
- Шифрование данных с использованием ключевых файлов вместо паролей.
- Поддержка двух алгоритмов хэширования: Blake3Balloon и Argon2ID.
- Возможность выбора между алгоритмами шифрования XChaCha20Poly1305 и AES-256-GCM.
- Простой интерфейс с поддержкой перетаскивания файлов.
- Минимум настроек, что упрощает использование для неподготовленных пользователей.
- Не требуется постоянное подключение к интернету.
- Высокий уровень криптографической защиты данных.
- Один ключевой файл подходит для расшифровки всех зашифрованных файлов.
XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях...
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет...
Wise Folder Hider - бесплатный инструмент с помощью которого можно за пару кликов мышью надежно...
Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно...
VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...
Небольшая бесплатная утилита, которая служит для автоматической...
Отзывы о программе Volaris
Admin
Отзывов о программе Volaris 0.6.0 пока нет, можете добавить...