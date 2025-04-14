Volaris для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Защита данных
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3.06 Мб
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Volaris — программа для шифрования данных, разработанная с упором на простоту и безопасность. Программа позволяет быстро и эффективно защищать файлы с помощью ключевых файлов, чтобы не запоминать и не вводить пароли. Такой подход обеспечивает высокий уровень защиты информации, не требует от пользователя технических  знаний или необходимости запоминать и сохранять пароли шифрования.

Пользователю достаточно выбрать файл или группу файлов, которые нужно защитить, а затем программа сгенерирует специальный ключ, необходимый для расшифровки. Для доступа к зашифрованным данным достаточно иметь исходный ключевой файл. Также можно выбрать алгоритмы: доступны варианты Blake3Balloon и Argon2ID для хэширования и XChaCha20Poly1305 и AES-256-GCM для шифрования. 

Список основных возможностей Volaris:

  • Шифрование данных с использованием ключевых файлов вместо паролей.
  • Поддержка двух алгоритмов хэширования: Blake3Balloon и Argon2ID.
  • Возможность выбора между алгоритмами шифрования XChaCha20Poly1305 и AES-256-GCM.
  • Простой интерфейс с поддержкой перетаскивания файлов.
  • Минимум настроек, что упрощает использование для неподготовленных пользователей.
  • Не требуется постоянное подключение к интернету.
  • Высокий уровень криптографической защиты данных.
  • Один ключевой файл подходит для расшифровки всех зашифрованных файлов.
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