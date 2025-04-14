Volaris — программа для шифрования данных, разработанная с упором на простоту и безопасность. Программа позволяет быстро и эффективно защищать файлы с помощью ключевых файлов, чтобы не запоминать и не вводить пароли. Такой подход обеспечивает высокий уровень защиты информации, не требует от пользователя технических знаний или необходимости запоминать и сохранять пароли шифрования.

Пользователю достаточно выбрать файл или группу файлов, которые нужно защитить, а затем программа сгенерирует специальный ключ, необходимый для расшифровки. Для доступа к зашифрованным данным достаточно иметь исходный ключевой файл. Также можно выбрать алгоритмы: доступны варианты Blake3Balloon и Argon2ID для хэширования и XChaCha20Poly1305 и AES-256-GCM для шифрования.

Список основных возможностей Volaris: