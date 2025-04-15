Eugraphios для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Donaldo Falcão de Figueiredo
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|62.55 Мб
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Eugraphios — специализированное программное решение для управления профессиональными переводческими проектами. Приложение разработано с учётом потребностей опытных переводчиков, которые работают с большими объёмами документов или языков, и для начинающих специалистов, которым важно наладить рабочий процесс. Eugraphios является удобным инструментом для многоязычных проектов, который помогает контролировать содержание, отслеживать ход работы и использовать специализированные функции.
Среди специализированных функций программы присутствуют такие, как загрузка и разметка документов, автоматическая проверка грамматики, форматирование, работа с несколькими проектами и языками одновременно, управление терминологией, система подсказок и анализ сходства текстов. Все эти функции обеспечивают высокое качество перевода и снижение нагрузки на переводчика.
Список основных возможностей Eugraphios:
- Управление многоязычными переводческими проектами.
- Структурирование и форматирование контента.
- Автоматическая проверка грамматики на основе ИИ.
- Базы терминов с возможностью поиска и редактирования.
- Предварительный просмотр и оценки схлдства текстов.
- Текстая разметка и отслеживание работы по каждому проекту.
- Элементы визуального управления процессом редактирования и перевода.
- Поддержка сложных сценариев перевода с участием нескольких языков.
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