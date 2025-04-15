Eugraphios для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:62.55 Мб
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Eugraphios — специализированное программное решение для управления профессиональными переводческими проектами. Приложение разработано с учётом потребностей опытных переводчиков, которые работают с большими объёмами документов или языков, и для начинающих специалистов, которым важно наладить рабочий процесс. Eugraphios является удобным инструментом для многоязычных проектов, который помогает контролировать содержание, отслеживать ход работы и использовать специализированные функции.

Среди специализированных функций программы присутствуют такие, как загрузка и разметка документов,  автоматическая проверка грамматики, форматирование, работа с несколькими проектами и языками одновременно, управление терминологией, система подсказок и анализ сходства текстов. Все эти функции обеспечивают высокое качество перевода и снижение нагрузки на переводчика.

Список основных возможностей Eugraphios:

  • Управление многоязычными переводческими проектами.
  • Структурирование и форматирование контента.
  • Автоматическая проверка грамматики на основе ИИ.
  • Базы терминов с возможностью поиска и редактирования.
  • Предварительный просмотр и оценки схлдства текстов.
  • Текстая разметка и отслеживание работы по каждому проекту.
  • Элементы визуального управления процессом редактирования и перевода.
  • Поддержка сложных сценариев перевода с участием нескольких языков.
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