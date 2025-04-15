Eugraphios — специализированное программное решение для управления профессиональными переводческими проектами. Приложение разработано с учётом потребностей опытных переводчиков, которые работают с большими объёмами документов или языков, и для начинающих специалистов, которым важно наладить рабочий процесс. Eugraphios является удобным инструментом для многоязычных проектов, который помогает контролировать содержание, отслеживать ход работы и использовать специализированные функции.

Среди специализированных функций программы присутствуют такие, как загрузка и разметка документов, автоматическая проверка грамматики, форматирование, работа с несколькими проектами и языками одновременно, управление терминологией, система подсказок и анализ сходства текстов. Все эти функции обеспечивают высокое качество перевода и снижение нагрузки на переводчика.

Список основных возможностей Eugraphios: