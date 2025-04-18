Calibre Import для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|unalignedcoder
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.36 Мб
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Calibre Import — вспомогательное приложение для интеграции с установленной на компьютере десктопной версией Calibre. Упрощает процесс добавления электронных книг в библиотеку Calibre прямо из контекстного меню проводника Windows и дает возможность импортировать, как одиночные файлы, так и группу файлов одновременно.
Работает с файлами различных форматов (включая EPUB, MOBI, AZW3, PDF и другие), но следует учитывать, что необходима установленная, а не портативная версия Calibre, так как программа распознаёт путь только к стандартной директории приложения. Однако в процессе настройки программы можно указать альтернативный путь к библиотеке, настроить отображение нужных библиотек в контекстном меню и задать действие в случае обнаружения дубликатов.
Основные возможности Calibre Import:
- Интеграция с установленной десктопной версией Calibre.
- Добавление электронных книг в библиотеку Calibre через контекстное меню проводника Windows.
- Поддержка популярных форматов: EPUB, MOBI, AZW3, PDF и других.
- Работа с одиночными файлами и групповая отправка книг.
- Управление библиотеками в контекстном меню.
- Задание пользовательского пути к библиотеке Calibre.
- Обработка дубликатов: перезапись, игнорирование или создание новой записи.
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