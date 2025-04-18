Calibre Import для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.36 Мб
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Calibre Import — вспомогательное приложение для интеграции с установленной на компьютере десктопной версией Calibre. Упрощает процесс добавления электронных книг в библиотеку Calibre прямо из контекстного меню проводника Windows и дает возможность импортировать, как одиночные файлы, так и  группу файлов одновременно. 

Работает с файлами различных форматов (включая EPUB, MOBI, AZW3, PDF и другие), но следует учитывать, что необходима установленная, а не портативная версия Calibre, так как программа распознаёт путь только к стандартной директории приложения. Однако в процессе настройки программы можно указать альтернативный путь к библиотеке, настроить отображение нужных библиотек в контекстном меню и задать действие в случае обнаружения дубликатов. 

Основные возможности Calibre Import:

  • Интеграция с установленной десктопной версией Calibre.
  • Добавление электронных книг в библиотеку Calibre через контекстное меню проводника Windows.
  • Поддержка популярных форматов: EPUB, MOBI, AZW3, PDF и других.
  • Работа с одиночными файлами и групповая отправка книг.
  • Управление библиотеками в контекстном меню.
  • Задание пользовательского пути к библиотеке Calibre.
  • Обработка дубликатов: перезапись, игнорирование или создание новой записи.
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