Calibre Import — вспомогательное приложение для интеграции с установленной на компьютере десктопной версией Calibre. Упрощает процесс добавления электронных книг в библиотеку Calibre прямо из контекстного меню проводника Windows и дает возможность импортировать, как одиночные файлы, так и группу файлов одновременно.

Работает с файлами различных форматов (включая EPUB, MOBI, AZW3, PDF и другие), но следует учитывать, что необходима установленная, а не портативная версия Calibre, так как программа распознаёт путь только к стандартной директории приложения. Однако в процессе настройки программы можно указать альтернативный путь к библиотеке, настроить отображение нужных библиотек в контекстном меню и задать действие в случае обнаружения дубликатов.

Основные возможности Calibre Import: