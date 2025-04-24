Dog breeds — удобный справочник о породах собак, разработаный для тех, кому необходимы достоверные и структурированные сведения о происхождении, характеристиках и назначении различных пород. Содержит обширную информацию о морфологических и поведенческих особенностях пород, их истории селекции и условиях содержания.

Приложение будет полезно в образовательных целях и в повседневном использовании владельцам или заводчикам собак, а также ветеринарам. Работает в офлайн-режиме, удобный голосовой поиск и простой интерфейс.

Список основных возможностей Dog breeds: