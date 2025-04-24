Dog breeds для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|99 Dictionaries: The world of terms
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.22 Мб
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Dog breeds — удобный справочник о породах собак, разработаный для тех, кому необходимы достоверные и структурированные сведения о происхождении, характеристиках и назначении различных пород. Содержит обширную информацию о морфологических и поведенческих особенностях пород, их истории селекции и условиях содержания.
Приложение будет полезно в образовательных целях и в повседневном использовании владельцам или заводчикам собак, а также ветеринарам. Работает в офлайн-режиме, удобный голосовой поиск и простой интерфейс.
Список основных возможностей Dog breeds:
- База данных, с поддержкой динамического поиска.
- Автономная работа без подключения к Интернету.
- Возможность сохранять избранные описания пород.
- Неограниченное количество пользовательских заметок.
- Хронология выполненных запросов (история поиска).
- Голосовой ввод для поиска информации.
- Простой интерфейс и высокая скорость работы.
- Регулярные обновления базы данных с добавлением новых пород.
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