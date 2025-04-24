Dog breeds для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Животные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15.22 Мб
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Dog breeds — удобный справочник о породах собак, разработаный для тех, кому необходимы достоверные и структурированные сведения о происхождении, характеристиках и назначении различных пород. Содержит обширную информацию о морфологических и поведенческих особенностях пород, их истории селекции и условиях содержания.

Приложение будет полезно в образовательных целях и в повседневном использовании владельцам или заводчикам собак, а также ветеринарам. Работает в офлайн-режиме, удобный голосовой поиск и простой интерфейс.

Список основных возможностей Dog breeds:

  • База данных, с поддержкой динамического поиска.
  • Автономная работа без подключения к Интернету.
  • Возможность сохранять избранные описания пород.
  • Неограниченное количество пользовательских заметок.
  • Хронология выполненных запросов (история поиска).
  • Голосовой ввод для поиска информации.
  • Простой интерфейс и высокая скорость работы.
  • Регулярные обновления базы данных с добавлением новых пород.
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