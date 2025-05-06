Moon Phase Calendar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LLC VIBES
|Категория:
|Мистика, гадания, оккультизм
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|42.83 Мб
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MoonX – приложение для отслеживания лунных фаз, астрологических событий и практик самопознания. Является многофункциональным инструментом, в котором собраны данные о фазах Луны, астрологическая аналитика, натальные карты, ежедневные гороскопы, таро, духовные практики, медитации и аффирмации.
Программа отображает точные астрономические данные в режиме реального времени. Пользователи могут создать натальную карту по дате и месту рождения, чтобы получить астрологическую интерпретацию положения планет и их взаимосвязей. И пользоваться гороскопами на день, неделю или месяц для всех знаков зодиака.
Аффирмации можно персонализировать и использовать в течение дня. Медитации сопровождаются расслабляющей музыкой, что способствует снижению уровня стресса и повышению концентрации. Для пользователей, интересующихся эзотерическими практиками, доступен раздел с информацией о практиках, ритуалах и карта Таро дня.
Список основных возможностей MoonX:
- Лунный календарь, фазы Луны и лунные дни.
- Точные астрономические данные в режиме реального времени.
- Астрологические события и прогнозы для всех знаков зодиака.
- Построение и анализ натальной карты.
- Персонализированные аффирмации и медитации.
- Статьи и материалы о влиянии лунной энергии.
- Раздел с духовными практиками и ритуалами.
- Практики, ритуалы и ежедневная карта Таро.
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