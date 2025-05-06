MoonX – приложение для отслеживания лунных фаз, астрологических событий и практик самопознания. Является многофункциональным инструментом, в котором собраны данные о фазах Луны, астрологическая аналитика, натальные карты, ежедневные гороскопы, таро, духовные практики, медитации и аффирмации.

Программа отображает точные астрономические данные в режиме реального времени. Пользователи могут создать натальную карту по дате и месту рождения, чтобы получить астрологическую интерпретацию положения планет и их взаимосвязей. И пользоваться гороскопами на день, неделю или месяц для всех знаков зодиака.

Аффирмации можно персонализировать и использовать в течение дня. Медитации сопровождаются расслабляющей музыкой, что способствует снижению уровня стресса и повышению концентрации. Для пользователей, интересующихся эзотерическими практиками, доступен раздел с информацией о практиках, ритуалах и карта Таро дня.

Список основных возможностей MoonX: