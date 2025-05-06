Moon Phase Calendar для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мистика, гадания, оккультизм
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:42.83 Мб
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MoonX – приложение для отслеживания лунных фаз, астрологических событий и практик самопознания. Является  многофункциональным инструментом, в котором собраны данные о фазах Луны, астрологическая аналитика, натальные карты, ежедневные гороскопы, таро, духовные практики, медитации и аффирмации.

Программа отображает точные астрономические данные в режиме реального времени. Пользователи могут создать натальную карту по дате и месту рождения, чтобы получить астрологическую интерпретацию положения планет и их взаимосвязей. И пользоваться гороскопами на день, неделю или месяц для всех знаков зодиака.

Аффирмации можно персонализировать и использовать в течение дня. Медитации сопровождаются расслабляющей музыкой, что способствует снижению уровня стресса и повышению концентрации. Для пользователей, интересующихся эзотерическими практиками, доступен раздел с информацией о практиках, ритуалах и карта Таро дня.

Список основных возможностей MoonX:

  • Лунный календарь, фазы Луны и лунные дни.
  • Точные астрономические данные в режиме реального времени.
  • Астрологические события и прогнозы для всех знаков зодиака.
  • Построение и анализ натальной карты.
  • Персонализированные аффирмации и медитации.
  • Статьи и материалы о влиянии лунной энергии.
  • Раздел с духовными практиками и ритуалами.
  • Практики, ритуалы и ежедневная карта Таро.
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