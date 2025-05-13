COROS — приложение для владельцев спортивных часов COROS, которое является удобным инструментом для анализа и управления физической активностью. Программа синхронизирует данные с совместимыми моделями часов, обеспечивает доступ к ключевым показателям активности и дает возможность планирововать тренировки. COROS не предназначен для медицинского применения и разработано исключительно для мониторинга фитнеса и общего состояния здоровья.

Программа предлагает широкий набор функций: загрузка и просмотр данных тренировок, управление маршрутами, настройка внешнего вида часов и создание индивидуальных тренировочных планов. Пользователи получют статистику по ежедневной активности: продолжительность сна, количество шагов, сожжённые калории и другие параметры. Легко интегрируется с популярными сервисами Strava, Nike Run Club и Relive.

Основные возможности COROS: