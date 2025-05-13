COROS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|COROS Wearables, Inc.
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|97.49 Мб
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COROS — приложение для владельцев спортивных часов COROS, которое является удобным инструментом для анализа и управления физической активностью. Программа синхронизирует данные с совместимыми моделями часов, обеспечивает доступ к ключевым показателям активности и дает возможность планирововать тренировки. COROS не предназначен для медицинского применения и разработано исключительно для мониторинга фитнеса и общего состояния здоровья.
Программа предлагает широкий набор функций: загрузка и просмотр данных тренировок, управление маршрутами, настройка внешнего вида часов и создание индивидуальных тренировочных планов. Пользователи получют статистику по ежедневной активности: продолжительность сна, количество шагов, сожжённые калории и другие параметры. Легко интегрируется с популярными сервисами Strava, Nike Run Club и Relive.
Основные возможности COROS:
- Синхронизируется с часами COROS (Vertix, Apex, Pace и др.)
- Интегрируется с внешними сервисами: Strava, Nike Run Club, Relive и др.
- Собирает ежедневную статистику: активность, сон, шаги, калории и др.
- Планирует и создает индивидуальные планы тренировок.
- Создает и загружает тренировочные маршруты.
- Работает с GPS для точного трекинга активности.
- Уведомления о входящих звонках и сообщениях на экране часов.
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Admin
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