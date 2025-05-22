Stop-n-Go для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.10 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:575 Кб
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Stop-n-Go скриншот № 1

Stop-n-Go — утилита для управления активными процессами в Windows, предоставляет возможность временно приостанавливать выполнение отдельных задач и возобновлять их при необходимости. Программа будет полезна в ситуациях, когда системе не хватает вычислительных ресурсов, и требуется перераспределить нагрузку, но избежать завершения работы приложений. В отличие от стандартного диспетчера задач, Stop-n-Go использует более узконаправленный и удобный подход к управлению процессами.

Дает пользователям возможность вручную приостановить один или несколько процессов, чтобы освободить ресурсы для других задач. Приостановленные процессы остаются в состоянии ожидания и могут быть снова запущены в любой момент без потери текущего состояния.

Основные возможности Stop-n-Go:

  • Отображает список всех активных процессов в системе.
  • Дает возможность приостановить и возобновлять один или несколько процессов вручную.
  • Отображает приостановленные процессы в интерфейсе с визуальной индикацией.
  • Показывает именя, ID, описание и командную строку для каждого процесса.
  • Простое управление с минимальным участием пользователя.
  • Полезен, когда вычислительные ресурсы ограничены.
  • Удобен для домашнего и проффесионального использования.
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