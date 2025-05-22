Stop-n-Go для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Albert Sadykov
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|575 Кб
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Stop-n-Go — утилита для управления активными процессами в Windows, предоставляет возможность временно приостанавливать выполнение отдельных задач и возобновлять их при необходимости. Программа будет полезна в ситуациях, когда системе не хватает вычислительных ресурсов, и требуется перераспределить нагрузку, но избежать завершения работы приложений. В отличие от стандартного диспетчера задач, Stop-n-Go использует более узконаправленный и удобный подход к управлению процессами.
Дает пользователям возможность вручную приостановить один или несколько процессов, чтобы освободить ресурсы для других задач. Приостановленные процессы остаются в состоянии ожидания и могут быть снова запущены в любой момент без потери текущего состояния.
Основные возможности Stop-n-Go:
- Отображает список всех активных процессов в системе.
- Дает возможность приостановить и возобновлять один или несколько процессов вручную.
- Отображает приостановленные процессы в интерфейсе с визуальной индикацией.
- Показывает именя, ID, описание и командную строку для каждого процесса.
- Простое управление с минимальным участием пользователя.
- Полезен, когда вычислительные ресурсы ограничены.
- Удобен для домашнего и проффесионального использования.
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