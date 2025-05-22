Stop-n-Go — утилита для управления активными процессами в Windows, предоставляет возможность временно приостанавливать выполнение отдельных задач и возобновлять их при необходимости. Программа будет полезна в ситуациях, когда системе не хватает вычислительных ресурсов, и требуется перераспределить нагрузку, но избежать завершения работы приложений. В отличие от стандартного диспетчера задач, Stop-n-Go использует более узконаправленный и удобный подход к управлению процессами.

Дает пользователям возможность вручную приостановить один или несколько процессов, чтобы освободить ресурсы для других задач. Приостановленные процессы остаются в состоянии ожидания и могут быть снова запущены в любой момент без потери текущего состояния.

Основные возможности Stop-n-Go: