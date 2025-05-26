KeyloggerBlocker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mehmet Ali Şipi
|Категория:
|Мониторинг, Анализ
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.06 Мб
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KeyloggerBlocker — прикладное приложение для защиты пользовательских данных от несанкционированного перехвата с помощью кейлоггеров. Обезпечивает превентивную защиту с помощью маскировки вводимых символов случайными последовательностями, что снижает риск утечки информации, паролей и других персональных данных. KeyloggerBlocker не заменяет антивирус, а является дополнительным уровнем защиты. Совместим с большинством современных решений по информационной безопасности и не конфликтует с антивирусами.
Программа подходит для пользователей, которые хотят защитить свои данные и для специалистов, которые занимаются исследованием вредоносного ПО в контролируемой среде. Утилита функционирует в фоновом режиме и не требует активного участия пользователя. Основная функция — защита от кейлоггеров, включая угрозы, которые могут быть встроены в прошивку оборудования или скрыты в системных процессах.
Список основных возможностей KeyloggerBlocker:
- Маскирует ввод с клавиатуры случайными символами, защищая от программных и аппаратных кейлоггеров.
- Повышает конфиденциальность при работе с личной информацией.
- Совместим с антивирусами и другими системами безопасности.
- Полезен в личных целях и в рамках киберисследований.
- Предоставляет возможность тестирования на заражённых средах (sandbox).
- Подходит для пользователей с любым уровнем технической подготовки.
- Работа в фоновом режиме без снижения производительности системы.
- Минимальная потребность в пользовательской настройке.
- Не требует постоянных обновлений сигнатур или баз данных угроз.
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