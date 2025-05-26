KeyloggerBlocker для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Мониторинг, Анализ
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KeyloggerBlocker — прикладное приложение для защиты пользовательских данных от несанкционированного перехвата с помощью кейлоггеров. Обезпечивает превентивную защиту с помощью маскировки вводимых символов случайными последовательностями, что снижает риск утечки информации, паролей и других персональных данных. KeyloggerBlocker не заменяет антивирус, а является дополнительным уровнем защиты. Совместим с большинством современных решений по информационной безопасности и не конфликтует с антивирусами.

Программа подходит для пользователей, которые хотят защитить свои данные и для специалистов, которые занимаются исследованием вредоносного ПО в контролируемой среде. Утилита функционирует в фоновом режиме и не требует активного участия пользователя. Основная функция — защита от кейлоггеров, включая угрозы, которые могут быть встроены в прошивку оборудования или скрыты в системных процессах.

Список основных возможностей KeyloggerBlocker:

  • Маскирует ввод с клавиатуры случайными символами, защищая от программных и аппаратных кейлоггеров.
  • Повышает конфиденциальность при работе с личной информацией.
  • Совместим с антивирусами и другими системами безопасности.
  • Полезен в личных целях и в рамках киберисследований.
  • Предоставляет возможность тестирования на заражённых средах (sandbox).
  • Подходит для пользователей с любым уровнем технической подготовки.
  • Работа в фоновом режиме без снижения производительности системы.
  • Минимальная потребность в пользовательской настройке.
  • Не требует постоянных обновлений сигнатур или баз данных угроз.
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