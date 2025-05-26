KeyloggerBlocker — прикладное приложение для защиты пользовательских данных от несанкционированного перехвата с помощью кейлоггеров. Обезпечивает превентивную защиту с помощью маскировки вводимых символов случайными последовательностями, что снижает риск утечки информации, паролей и других персональных данных. KeyloggerBlocker не заменяет антивирус, а является дополнительным уровнем защиты. Совместим с большинством современных решений по информационной безопасности и не конфликтует с антивирусами.

Программа подходит для пользователей, которые хотят защитить свои данные и для специалистов, которые занимаются исследованием вредоносного ПО в контролируемой среде. Утилита функционирует в фоновом режиме и не требует активного участия пользователя. Основная функция — защита от кейлоггеров, включая угрозы, которые могут быть встроены в прошивку оборудования или скрыты в системных процессах.

Список основных возможностей KeyloggerBlocker: