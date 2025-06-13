TimePassages — специализированное приложение для начинающих и профессиональных астрологов, которое помогает в построении качественных астрологических карт с подробным интерпретациям. Также программа дает возможность исследовать натальные карты, анализировать текущие транзиты и планировать астрологические события. Работает в мобильном формате и через веб-браузер с синхронизацией между устройствами.

Пользователь получает персональную астрологическую панель с ежедневными гороскопами и расширенным набором инструментов анализа: аспектов между планетами, фаз Луны, ретроградных периодов и других элементов астрологического анализа на базе разных систем домов и методов расчета прогрессий и дирекций. Кроме индивидуального анализа можно использовать функцию изучения отношений между людьми, включая синастрию и составные карты.

Список основных возможностей TimePassages: