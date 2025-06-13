TimePassages для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.18A | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мистика, гадания, оккультизм
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25.23 Мб
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TimePassages — специализированное приложение для начинающих и профессиональных астрологов, которое помогает в построении качественных астрологических карт с подробным интерпретациям. Также программа дает возможность исследовать натальные карты, анализировать текущие транзиты и планировать астрологические события. Работает в мобильном формате и через веб-браузер с синхронизацией между устройствами. 

Пользователь получает персональную астрологическую панель с ежедневными гороскопами и расширенным набором инструментов анализа: аспектов между планетами, фаз Луны, ретроградных периодов и других элементов астрологического анализа на базе разных систем домов и методов расчета прогрессий и дирекций. Кроме индивидуального анализа можно использовать функцию изучения отношений между людьми, включая синастрию и составные карты.

Список основных возможностей TimePassages:

  • Помогает строить и анализировать натальные карты с интерпретацией всех планет и аспектов.

  • Поддерживает астрологические системы домов: Плацидус, Кох, Whole Sign и другие.

  • Предлагает ежедневные персональные гороскопы на базе текущих транзитов.

  • Отображает астрологическую панель с текущими влияниями и событиями.

  • Помогает проанализировать совместимость по различным параметрам: любовь, деньги, общение.

  • Помогает составить синастрию, составные карты, двухколесные карты транзитов и прогрессий.

  • Дает возможность настраивать параметры диаграмм и добавлять точки (астероиды, Лилит, Хирон и др.).

  • Поддерживает облачное хранение и синхронизацию между устройствами. 

  • Содержит глоссарий астрологических символов и терминов.

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