TimePassages для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.18A | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AstroGraph Software
|Категория:
|Мистика, гадания, оккультизм
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25.23 Мб
|СКАЧАТЬ
TimePassages — специализированное приложение для начинающих и профессиональных астрологов, которое помогает в построении качественных астрологических карт с подробным интерпретациям. Также программа дает возможность исследовать натальные карты, анализировать текущие транзиты и планировать астрологические события. Работает в мобильном формате и через веб-браузер с синхронизацией между устройствами.
Пользователь получает персональную астрологическую панель с ежедневными гороскопами и расширенным набором инструментов анализа: аспектов между планетами, фаз Луны, ретроградных периодов и других элементов астрологического анализа на базе разных систем домов и методов расчета прогрессий и дирекций. Кроме индивидуального анализа можно использовать функцию изучения отношений между людьми, включая синастрию и составные карты.
Список основных возможностей TimePassages:
-
Помогает строить и анализировать натальные карты с интерпретацией всех планет и аспектов.
-
Поддерживает астрологические системы домов: Плацидус, Кох, Whole Sign и другие.
-
Предлагает ежедневные персональные гороскопы на базе текущих транзитов.
-
Отображает астрологическую панель с текущими влияниями и событиями.
-
Помогает проанализировать совместимость по различным параметрам: любовь, деньги, общение.
-
Помогает составить синастрию, составные карты, двухколесные карты транзитов и прогрессий.
-
Дает возможность настраивать параметры диаграмм и добавлять точки (астероиды, Лилит, Хирон и др.).
-
Поддерживает облачное хранение и синхронизацию между устройствами.
-
Содержит глоссарий астрологических символов и терминов.
Приложение для удобного выбора имени для вашего ребенка. В нем собрана база из более чем 13...
Я экстрасенс – Тест – забавный тест, в котором вы сможете проверить свои...
Тест на имя Вашей любви - интересный тест поможет Вам найти имя идеального партнёра...
Несмотря на развитие науки и технологии, в мире еще остались таинственные места,...
BabyGenerator Guess baby face 1.76
Приложение с помощью ИИ моделирует возможную внешность будущего ребенка по фотографиям...
Приложение для отслеживания фаз Луны, астрологических прогнозов, построения натальной...
Отзывы о программе TimePassages
Admin
Отзывов о программе TimePassages 3.0.18A пока нет, можете добавить...