tpMiFi — приложение для управления мобильными маршрутизаторами TP-LINK серии MiFi с устройств на базе Android. Дает возможность контролировать такие параметры работы мобильного Wi-Fi, как трафик, заряд аккумулятора и список подключённых клиентов. Доступ к управлению возможен только после авторизации, данные для входа должны совпадать с учетной записью администратора маршрутизатора.

tpMiFi не только информирует о текущем уровне заряда аккумулятора маршрутизатора, объёме использованного трафика и количестве активных подключений, но и позволяет ограничивать использование данных, отключать отдельных клиентов и изменять настройки беспроводной сети. Приложение совместимо со следующими моделями устройств: M7200, M7350, M7310, M7300, M7650 и M7450.

Список основных возможностей tpMiFi: