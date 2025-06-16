tpMiFi для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TP-LINK SYSTEMS INC.
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.43 Мб
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tpMiFi — приложение для управления мобильными маршрутизаторами TP-LINK серии MiFi с устройств на базе Android. Дает возможность контролировать такие параметры работы мобильного Wi-Fi, как трафик, заряд аккумулятора и список подключённых клиентов. Доступ к управлению возможен только после авторизации, данные для входа должны совпадать с учетной записью администратора маршрутизатора.
tpMiFi не только информирует о текущем уровне заряда аккумулятора маршрутизатора, объёме использованного трафика и количестве активных подключений, но и позволяет ограничивать использование данных, отключать отдельных клиентов и изменять настройки беспроводной сети. Приложение совместимо со следующими моделями устройств: M7200, M7350, M7310, M7300, M7650 и M7450.
Список основных возможностей tpMiFi:
- Управляет мобильными Wi-Fi TP-LINK через Android-устройство.
- Совместим с моделями маршрутизаторов M7200, M7350, M7310, M7300, M7650, M7450.
- Отображает информацию об использовании данных, активных одключениях и уровне заряда аккумулятора.
- Дает доступ к настройкам маршрутизатора только после авторизации.
- Дает возможность ограничивать трафик или количество подключённых клиентов.
- Уведомляет об отключении от мобильного Wi-Fi.
- Предлагает удобный интерфейс управления через мобильное приложение.
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