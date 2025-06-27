BottleNeck для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.7 Мб
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BottleNeck скриншот № 1
BottleNeck скриншот № 2

BottleNeck — утилита для мониторинга системных ресурсов Windows, отслеживает загрузку центрального процессора, оперативной памяти и жестких дисков в реальном времени. Помогает пользователям контролировать производительность системы без необходимости держать открытым диспетчер задач, позволяет быстро выявлять и устранять потенциальные узкие места в работе ПК через визуализацию данных об использовании ресурсов.

Приложение работает в фоне и располагается в системном трее, минимально нагружает систему, а при наведении курсора на иконку в трее отображает текущие проценты использования ресурсов. Компактный дизайн помогает мгновенно оценивать состояние системы и устранить потенциальные проблемы.

Список основных возможностей BottleNeck:

  • Отображает загрузку процессора, оперативной памяти и жёсткого диска в режиме реального времени.
  • Предоставляет интерактивный графический интерфейс с визуальными индикаторами нагрузки.
  • Помогает идентифицировать наиболее нагружающие систему процессы.
  • Отображает максимальные значения использования ресурсов.
  • Работает в фоновом режиме и размещается в системном трее.
  • Поддерживает переход накопителей в спящий режим при неактивности системы.
  • Обеспечивает быстрый запуск диспетчера задач Windows и сервиса проверки интернет-соединения.
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