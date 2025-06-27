BottleNeck для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VoodooSoft
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.7 Мб
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BottleNeck — утилита для мониторинга системных ресурсов Windows, отслеживает загрузку центрального процессора, оперативной памяти и жестких дисков в реальном времени. Помогает пользователям контролировать производительность системы без необходимости держать открытым диспетчер задач, позволяет быстро выявлять и устранять потенциальные узкие места в работе ПК через визуализацию данных об использовании ресурсов.
Приложение работает в фоне и располагается в системном трее, минимально нагружает систему, а при наведении курсора на иконку в трее отображает текущие проценты использования ресурсов. Компактный дизайн помогает мгновенно оценивать состояние системы и устранить потенциальные проблемы.
Список основных возможностей BottleNeck:
- Отображает загрузку процессора, оперативной памяти и жёсткого диска в режиме реального времени.
- Предоставляет интерактивный графический интерфейс с визуальными индикаторами нагрузки.
- Помогает идентифицировать наиболее нагружающие систему процессы.
- Отображает максимальные значения использования ресурсов.
- Работает в фоновом режиме и размещается в системном трее.
- Поддерживает переход накопителей в спящий режим при неактивности системы.
- Обеспечивает быстрый запуск диспетчера задач Windows и сервиса проверки интернет-соединения.
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