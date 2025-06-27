BottleNeck — утилита для мониторинга системных ресурсов Windows, отслеживает загрузку центрального процессора, оперативной памяти и жестких дисков в реальном времени. Помогает пользователям контролировать производительность системы без необходимости держать открытым диспетчер задач, позволяет быстро выявлять и устранять потенциальные узкие места в работе ПК через визуализацию данных об использовании ресурсов.

Приложение работает в фоне и располагается в системном трее, минимально нагружает систему, а при наведении курсора на иконку в трее отображает текущие проценты использования ресурсов. Компактный дизайн помогает мгновенно оценивать состояние системы и устранить потенциальные проблемы.

Список основных возможностей BottleNeck: