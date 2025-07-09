My Cocktail Bar — приложение для управления домашним баром и подбора коктейлей по имеющимся ингредиентам. С помощью программы пользователи могут выбрать, какие напитки возможно приготовить в данный момент, а какие ингредиенты нужно купить. Чтобы определить какие напитки можно прогитовить, достаточно указать все имеющиеся в наличии ингредиенты, приложение автоматически отобразит список доступных коктейлей.

При желании пользователи могут создавать собственные рецепты, добавлять уникальные коктейли и нестандартные ингредиенты. Удобный поиск по базе напитков и ингредиентов обеспечивает быструю навигацию. Каждый рецепт сопровождается описанием, пошаговой инструкцией, перечнем ингредиентов и иллюстрацией. Ингредиенты также имеют собственные страницы с подробной информацией и списком всех рецептов, в которых они используются.

Список основных возможностей My Cocktail Bar: