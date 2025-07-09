My Cocktail Bar для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24.14 Мб
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My Cocktail Bar — приложение для управления домашним баром и подбора коктейлей по имеющимся ингредиентам. С помощью программы пользователи могут выбрать, какие напитки возможно приготовить в данный момент, а какие ингредиенты нужно купить. Чтобы определить какие напитки можно прогитовить, достаточно указать все имеющиеся в наличии ингредиенты, приложение автоматически отобразит список доступных коктейлей.

При желании пользователи могут создавать собственные рецепты, добавлять уникальные коктейли и нестандартные ингредиенты. Удобный поиск по базе напитков и ингредиентов обеспечивает быструю навигацию. Каждый рецепт сопровождается описанием, пошаговой инструкцией, перечнем ингредиентов и иллюстрацией. Ингредиенты также имеют собственные страницы с подробной информацией и списком всех рецептов, в которых они используются.

Список основных возможностей My Cocktail Bar:

  • Предоставлят список всех доступных коктейлей, которые можно приготовить по текущим ингредиентам.
  • Помогает вести список ингредиентов, необходимых в домашнем баре.
  • Дает возможность добавлять собственные коктейли и ингредиенты.
  • Классифицирует коктейли и ингредиенты по категориям (лонгдринки, шоты, алкогольные и безалкогольные компоненты и т.п.).
  • Предоставляет подробную информацию о каждом коктейле: состав, фото и пошаговый рецепт.
  • Предлагает удобный и быстрый поиск по всей базе рецептов и ингредиентов.
  • Есть возможность обратной связи с разработчиками и предложение новых рецептов.
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