My Cocktail Bar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Roman Shu
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24.14 Мб
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My Cocktail Bar — приложение для управления домашним баром и подбора коктейлей по имеющимся ингредиентам. С помощью программы пользователи могут выбрать, какие напитки возможно приготовить в данный момент, а какие ингредиенты нужно купить. Чтобы определить какие напитки можно прогитовить, достаточно указать все имеющиеся в наличии ингредиенты, приложение автоматически отобразит список доступных коктейлей.
При желании пользователи могут создавать собственные рецепты, добавлять уникальные коктейли и нестандартные ингредиенты. Удобный поиск по базе напитков и ингредиентов обеспечивает быструю навигацию. Каждый рецепт сопровождается описанием, пошаговой инструкцией, перечнем ингредиентов и иллюстрацией. Ингредиенты также имеют собственные страницы с подробной информацией и списком всех рецептов, в которых они используются.
Список основных возможностей My Cocktail Bar:
- Предоставлят список всех доступных коктейлей, которые можно приготовить по текущим ингредиентам.
- Помогает вести список ингредиентов, необходимых в домашнем баре.
- Дает возможность добавлять собственные коктейли и ингредиенты.
- Классифицирует коктейли и ингредиенты по категориям (лонгдринки, шоты, алкогольные и безалкогольные компоненты и т.п.).
- Предоставляет подробную информацию о каждом коктейле: состав, фото и пошаговый рецепт.
- Предлагает удобный и быстрый поиск по всей базе рецептов и ингредиентов.
- Есть возможность обратной связи с разработчиками и предложение новых рецептов.
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Отзывы о программе My Cocktail Bar
Admin
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