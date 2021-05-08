Kitchen Timer для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Кулинария, напитки - Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 108 | Статистика
Размер:9,16 Мб
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Kitchen Timer - удобный в использовании кухонный таймер для приготовления пищи, который позволяет готовить одновременно несколько блюд. Кроме готовки и выпечки приложение можно использовать как таймер сна, а также для занятий спортом, чтения, игр и пр. Можно быстро запустить таймеры по умолчанию или создать множество пресетов и виджетов.

Основные особенности приложения Kitchen Timer:

  • Два таймера по умолчанию.
  • Неограниченное количество кастомных таймеров.
  • Громкость, вибро, повторения, мелодия, название для каждого таймера.
  • Кнопки быстрого добавления времени.
  • Чистый дизайн.
  • Темная и светлая тема.
  • Спец режим для планшетов.
  • Классные виджеты.
  • Совершенно бесплатно без ограничений и премиумов.
Что нового в Kitchen Timer 4.3.6?
  • Исправлены ошибки.
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