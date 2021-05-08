Kitchen Timer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Maxim Kabluka
|Категории:
|Кулинария, напитки - Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 108 | Статистика
|Размер:
|9,16 Мб
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Kitchen Timer - удобный в использовании кухонный таймер для приготовления пищи, который позволяет готовить одновременно несколько блюд. Кроме готовки и выпечки приложение можно использовать как таймер сна, а также для занятий спортом, чтения, игр и пр. Можно быстро запустить таймеры по умолчанию или создать множество пресетов и виджетов.
Основные особенности приложения Kitchen Timer:
- Два таймера по умолчанию.
- Неограниченное количество кастомных таймеров.
- Громкость, вибро, повторения, мелодия, название для каждого таймера.
- Кнопки быстрого добавления времени.
- Чистый дизайн.
- Темная и светлая тема.
- Спец режим для планшетов.
- Классные виджеты.
- Совершенно бесплатно без ограничений и премиумов.
- Исправлены ошибки.
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