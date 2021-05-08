Kitchen Timer - удобный в использовании кухонный таймер для приготовления пищи, который позволяет готовить одновременно несколько блюд. Кроме готовки и выпечки приложение можно использовать как таймер сна, а также для занятий спортом, чтения, игр и пр. Можно быстро запустить таймеры по умолчанию или создать множество пресетов и виджетов.

Основные особенности приложения Kitchen Timer: