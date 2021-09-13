Простые рецепты - коллекция простых и вкусных рецептов, которыми можно порадовать родных и близких. Приложение позволяет составлять меню на неделю как календарь рецептов и отображает простые рецепты на каждый день.

Также программа может использоваться в качестве книги рецептов.

Ключевые особенности программы Простые рецепты: