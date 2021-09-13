Простые рецепты для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.36 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ImpulseRecipes
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,69 Мб
|СКАЧАТЬ
Простые рецепты - коллекция простых и вкусных рецептов, которыми можно порадовать родных и близких. Приложение позволяет составлять меню на неделю как календарь рецептов и отображает простые рецепты на каждый день.
Также программа может использоваться в качестве книги рецептов.
Ключевые особенности программы Простые рецепты:
- Не требуется подключение к интернету.
- Множество категорий позволяет сразу перейти к интересующему вас блюду.
- Подробное пошаговое рецепты с фото.
- Возможность сохранения любимых рецептов в "Избранном", чтобы иметь к ним быстрый доступ.
- Возможность поиска необходимого рецепта как по названию, так и по ингредиентам.
- Калорийность и БЖУ всех рецептов а также время приготовления блюд.
- Список покупок любых ингредиентов из любых рецептов.
- Регулярные обновления рецептов изысканных блюд.
- И многое другое...
Официальное мобильное Android-приложение от McDonald's, благодаря которому пользователи смогут...
Украинская продуктовая сеть супермаркетов АТБ предлагает ознакомиться с ассортиментом,...
Коктейли – коллекция рецептов коктейлей с картинками и подробным описанием. Узнайте как...
Бесплатное Android-приложение, представляющее собой сборник рецептов супов на любой вкус и...
Удобное приложение по рецептам по Вашему настроению. Присутствует возможность...
inMyCellar - каталог различных настоек, вин, пива и других напитков, которые хранятся в вашем...
Отзывы о программе Простые рецепты
Admin
Отзывов о программе Простые рецепты 1.36 пока нет, можете добавить...