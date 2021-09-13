Простые рецепты для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.36 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,69 Мб
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Простые рецепты - коллекция простых и вкусных рецептов, которыми можно порадовать родных и близких. Приложение позволяет составлять меню на неделю как календарь рецептов и отображает простые рецепты на каждый день.

Также программа может использоваться в качестве книги рецептов.

Ключевые особенности программы Простые рецепты:

  • Не требуется подключение к интернету.
  • Множество категорий позволяет сразу перейти к интересующему вас блюду.
  • Подробное пошаговое рецепты с фото.
  • Возможность сохранения любимых рецептов в "Избранном", чтобы иметь к ним быстрый доступ.
  • Возможность поиска необходимого рецепта как по названию, так и по ингредиентам.
  • Калорийность и БЖУ всех рецептов а также время приготовления блюд.
  • Список покупок любых ингредиентов из любых рецептов.
  • Регулярные обновления рецептов изысканных блюд.
  • И многое другое...
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