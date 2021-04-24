Рецепты выпечки для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.105 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NAP Developer
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 532 | Статистика
|Размер:
|3,93 Мб
|СКАЧАТЬ
Рецепты выпечки - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю сборник рецептов выпечки (например блинов, запеканок, кексов, пирожков, пирожных, пиццы, тортов, хлеба и пр.) с пошаговыми инструкциями и иллюстрациями.
Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 36,85 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.
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