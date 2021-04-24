Рецепты выпечки для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.105 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 532 | Статистика
Размер:3,93 Мб
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Рецепты выпечки - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю сборник рецептов выпечки (например блинов, запеканок, кексов, пирожков, пирожных, пиццы, тортов, хлеба и пр.) с пошаговыми инструкциями и иллюстрациями.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 36,85 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

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