Рецепты выпечки - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю сборник рецептов выпечки (например блинов, запеканок, кексов, пирожков, пирожных, пиццы, тортов, хлеба и пр.) с пошаговыми инструкциями и иллюстрациями.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 36,85 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.