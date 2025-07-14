CPU Benchmark — инструмент для анализа производительности процессора с помощью набора синтетических тестов. Помогает оценить скорость выполнения различных вычислительных операций и выявить потенциальные проблемы, связанных со стабильностью или производительностью процессора.

Пользователь получает информацию о характеристиках процессора: архитектура (x86 или x64), количестве потоков, базовой и текущей тактовой частоты. В зависимости от целей тестирования, можно выбрать отдельные типы тестов — от целочисленных и арифметических до тригонометрических и логических операций. По завершении теста приложение создает отчёт о производительности в миллионах операций в секунду (MOPS), а также отображает время выполнения теста.

Список основных возможностей CPU Benchmark: