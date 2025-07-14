CPU Benchmark для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.65 Мб
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CPU Benchmark — инструмент для анализа производительности процессора с помощью набора синтетических тестов. Помогает оценить скорость выполнения различных вычислительных операций и выявить потенциальные проблемы, связанных со стабильностью или производительностью процессора.
Пользователь получает информацию о характеристиках процессора: архитектура (x86 или x64), количестве потоков, базовой и текущей тактовой частоты. В зависимости от целей тестирования, можно выбрать отдельные типы тестов — от целочисленных и арифметических до тригонометрических и логических операций. По завершении теста приложение создает отчёт о производительности в миллионах операций в секунду (MOPS), а также отображает время выполнения теста.
Список основных возможностей CPU Benchmark:
- Позволяет провести синтетические тесты для оценки производительности процессора.
- Проводит тестирование операций с целыми числами и числами с плавающей запятой.
- Проведит тесты тригонометрических функций, ветвлений и логических операций.
- Отображает базовую информацию о процессоре (архитектура, потоки, частота).
- Поддерживает одноядерные и многоядерные тесты.
- Предусмотрена возможность настраивать продолжительность стресс-теста.
- Выводит производительность в миллионах операций в секунду.
- Работа без изменения системных настроек и без записи в реестр.
- Сохраняет результаты тестирования в файл.
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