CPU Benchmark для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
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Категория:Мониторинг
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CPU Benchmark — инструмент для анализа производительности процессора с помощью набора синтетических тестов. Помогает оценить скорость выполнения различных вычислительных операций и выявить потенциальные проблемы, связанных со стабильностью или производительностью процессора.

Пользователь получает информацию о характеристиках процессора: архитектура (x86 или x64), количестве потоков, базовой и текущей тактовой частоты. В зависимости от целей тестирования, можно выбрать отдельные типы тестов — от целочисленных и арифметических до тригонометрических и логических операций. По завершении теста приложение создает отчёт о производительности в миллионах операций в секунду (MOPS), а также отображает время выполнения теста.

Список основных возможностей CPU Benchmark:

  • Позволяет провести синтетические тесты для оценки производительности процессора.
  • Проводит тестирование операций с целыми числами и числами с плавающей запятой.
  • Проведит тесты тригонометрических функций, ветвлений и логических операций.
  • Отображает базовую информацию о процессоре (архитектура, потоки, частота).
  • Поддерживает одноядерные и многоядерные тесты.
  • Предусмотрена возможность настраивать продолжительность стресс-теста.
  • Выводит производительность в миллионах операций в секунду.
  • Работа без изменения системных настроек и без записи в реестр.
  • Сохраняет результаты тестирования в файл.
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