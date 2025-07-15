Parametric Line Visualizer — приложение для построения графиков параметрических уравнений в трехмерном пространстве. Помогает визуализировать математические зависимости и изменения параметров с максимальной наглядностью. Дает пользователю возможность точно задавать формулы, управлять переменными, а также конфигурировать внешний вид построений. Благодаря встроенным подсказкам отлично подходит для студентов, которые изучают высшую математику, для преподавателей и специалистов в инженерных и научных областях.

Программа не перегружена лишними элементами управления и сложными панелями. Ввод уравнений реализован в упрощённой форме, с пояснениями для каждого параметра. Все графики строятся в системе координат с возможностью масштабирования, вращения и редактирования отображения, что позволяет адаптировать результат под конкретные задачи.

Список основных возможностей Parametric Line Visualizer: