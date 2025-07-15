Parametric Line Visualizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Anatolie Jentimir
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.41 Мб
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Parametric Line Visualizer — приложение для построения графиков параметрических уравнений в трехмерном пространстве. Помогает визуализировать математические зависимости и изменения параметров с максимальной наглядностью. Дает пользователю возможность точно задавать формулы, управлять переменными, а также конфигурировать внешний вид построений. Благодаря встроенным подсказкам отлично подходит для студентов, которые изучают высшую математику, для преподавателей и специалистов в инженерных и научных областях.
Программа не перегружена лишними элементами управления и сложными панелями. Ввод уравнений реализован в упрощённой форме, с пояснениями для каждого параметра. Все графики строятся в системе координат с возможностью масштабирования, вращения и редактирования отображения, что позволяет адаптировать результат под конкретные задачи.
Список основных возможностей Parametric Line Visualizer:
- Помогает простраивать параметрические линии в 3D-пространстве.
- Поддерживает произвольные формулы с пользовательскими переменными.
- Предлагает простую систему ввода данных с понятными подсказками.
- Использует встроенные примеры для быстрой адаптации к функционалу.
- Дает возможность масштабирования и вращения трехмерной сцены.
- Позволяет настраивать внешний вид графика: цвета, стиль линий, толщина.
- Оснащена компактным и понятным пользовательским интерфейсом.
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