Proton Authenticator — приложение для двухфакторной аутентификации с акцентом на безопасность и конфиденциальность. Предназначено для генерации одноразовых кодов для входа в учетные записи, которые поддерживают двухэтапную проверку. Подходит для пользователей Proton и для тех, кто использует сторонние сервисы и нуждается в надежном инструменте для управления своими 2FA-кодами.

Программа поддерживает импорт данных и ручной способ добавления новых учетных записей, интерфейс выполнен в минималистичном стиле, поэтому будет доступен даже пользователям без опыта. Также пользователи могут выбирать количество отображаемых символов, изменять срок действия кодов, выбирать нужный алгоритм генерации. Данные синхронизируются через учетную запись Proton, благодаря чему обеспечивается доступ к кодам с разных устройств.

Список основных возможностей Proton Authenticator: