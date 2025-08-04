Proton Authenticator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Proton Technologies AG
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.6 Мб
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Proton Authenticator — приложение для двухфакторной аутентификации с акцентом на безопасность и конфиденциальность. Предназначено для генерации одноразовых кодов для входа в учетные записи, которые поддерживают двухэтапную проверку. Подходит для пользователей Proton и для тех, кто использует сторонние сервисы и нуждается в надежном инструменте для управления своими 2FA-кодами.
Программа поддерживает импорт данных и ручной способ добавления новых учетных записей, интерфейс выполнен в минималистичном стиле, поэтому будет доступен даже пользователям без опыта. Также пользователи могут выбирать количество отображаемых символов, изменять срок действия кодов, выбирать нужный алгоритм генерации. Данные синхронизируются через учетную запись Proton, благодаря чему обеспечивается доступ к кодам с разных устройств.
Список основных возможностей Proton Authenticator:
- Генерирует одноразовые коды для двухфакторной аутентификации.
- Позволяет настраивать количество символов и времени действия одноразовых кодов.
- Автоматически синхронизирует данные при наличии учетной записи Proton.
- Позволяет импортировать данные из других аутентификаторов.
- Поддерживает различные алгоритмы генерации кодов.
- Предлагает различные форматы ключей для удобного добавления учетных записей.
- Адаптируется под пользователей Proton-экосистемы и сторонние платформы.
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