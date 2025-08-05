WAN-Transfer — утилита для организации удалённого обмена файлами через интернет и локальные сети посредством протокола WebDAV, упрощает доступ к данным на устройстве для других пользователей, независимо от их физического расположения и без необходимости использовать облачные хранилища. Обеспечивает безопасное подключение через различные варианты туннелирования: от LAN-доступа до сторонних решений типа Localhost.run, Serveo или Cloudflared. Эти опции позволяют настроить WAN-доступ к файлам, даже если прямое подключение невозможно из-за ограничений сети или отсутствия внешнего IP-адреса.

Дает возможность быстро настроить файловый сервер без глубоких знаний в области сетевых технологий, достаточно выбрать папки, которые нужно сделать доступными, после чего приложение сгенерирует WebDAV-доступ, пригодный для подключения с других устройств. Также предусмотрены механизмы туннелирования, которые помогают организовать удалённый доступ за пределами локальной сети.

Список основных возможностей WAN-Transfer: