WAN-Transfer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alyyl Haddad
|Категория:
|Web серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|63.21 Мб
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WAN-Transfer — утилита для организации удалённого обмена файлами через интернет и локальные сети посредством протокола WebDAV, упрощает доступ к данным на устройстве для других пользователей, независимо от их физического расположения и без необходимости использовать облачные хранилища. Обеспечивает безопасное подключение через различные варианты туннелирования: от LAN-доступа до сторонних решений типа Localhost.run, Serveo или Cloudflared. Эти опции позволяют настроить WAN-доступ к файлам, даже если прямое подключение невозможно из-за ограничений сети или отсутствия внешнего IP-адреса.
Дает возможность быстро настроить файловый сервер без глубоких знаний в области сетевых технологий, достаточно выбрать папки, которые нужно сделать доступными, после чего приложение сгенерирует WebDAV-доступ, пригодный для подключения с других устройств. Также предусмотрены механизмы туннелирования, которые помогают организовать удалённый доступ за пределами локальной сети.
Список основных возможностей WAN-Transfer:
- Обеспечивает обмен файлами и папками через интернет и локальную сеть.
- Работает со стороннимих сервисами для туннелирования (Localhost.run, Serveo, Cloudflared).
- Позволяет создавать временный доступ к файлам без настройки полноценного сервера.
- Дает возможность передавать файлы без установки программ на стороне получателя.
- Автоматически настроивает локальные или удалённые туннели.
- Поддерживает протокол WebDAV для удобного подключения.
- Упрощает процесс публикации файлов для общего доступа.
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