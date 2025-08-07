Interval Timer: Workout, HIIT для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MDev Mobile Apps
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35.18 Мб
|СКАЧАТЬ
Interval Timer — приложение для настройки таймеров для различных видов интервальных тренировок. Будет полезно для занятий спортом, фитнесом, HIIT, Табата, боксом, йогой, медитацией, кардио и другими активностями, в которых важна точная временная разметка. Пользователи могут создавать, сохранять и повторно использовать собственные шаблоны таймеров. Не требует регистрации, не содержит рекламы и не зависит от интернет-соединения.
В программе можно управлять таймером возможно прямо с экрана блокировки или через панель уведомлений, устанавливать недельные цели и просматривать статистику активности, чтобы отслеживать прогресс. При синхронизации с Wear OS созданные на телефоне таймеры можно перенести на часы и использовать без подключения к смартфону.
Список основных возможностей Interval Timer:
- Позволяет быстро создавать таймеры с расширенными настройками.
- Сохраняет и дает возможность повторно использовать таймеры.
- Позволяет управлять таймером через панель уведомлений и экран блокировки.
- Отслеживает активности, позволяет установливать недельные цели и отслеживать прогресс.
- Обеспечивает синхронизировать таймеры с часами для тренировок без телефона.
- Хранит собранные данные локально на устройстве и работает без подключения к интернету.
- Поддерживает приостановку таймера при входящем вызове (при наличии разрешения).
- Совместимо с различными видами тренировок и спортивных программ.
Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...
1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...
Официальное мобильное приложение для Android, предоставляемое новой букмекерской компанией,...
MostBet (Мостбет) - официальное приложение для Андроид от надежного международного букмекера,...
1WIN – официальное приложение на Андроид от букмекера, который никогда не довольствовался...
MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000...
Отзывы о программе Interval Timer: Workout, HIIT
Admin
Отзывов о программе Interval Timer: Workout, HIIT 3.6 пока нет, можете добавить...