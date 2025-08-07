Interval Timer: Workout, HIIT для Android

Версия:3.6
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Категория:Спорт
Размер:35.18 Мб
Interval Timer — приложение для настройки таймеров для различных видов интервальных тренировок. Будет полезно для занятий спортом, фитнесом, HIIT, Табата, боксом, йогой, медитацией, кардио и другими активностями, в которых важна точная временная разметка. Пользователи могут создавать, сохранять и повторно использовать собственные шаблоны таймеров. Не требует регистрации, не содержит рекламы и не зависит от интернет-соединения.

В программе можно управлять таймером возможно прямо с экрана блокировки или через панель уведомлений, устанавливать недельные цели и просматривать статистику активности, чтобы отслеживать прогресс. При синхронизации с Wear OS созданные на телефоне таймеры можно перенести на часы и использовать без подключения к смартфону.

Список основных возможностей Interval Timer:

  • Позволяет быстро создавать таймеры с расширенными настройками.
  • Сохраняет и дает возможность повторно использовать таймеры.
  • Позволяет управлять таймером через панель уведомлений и экран блокировки.
  • Отслеживает активности, позволяет установливать недельные цели и отслеживать прогресс.
  • Обеспечивает синхронизировать таймеры с часами для тренировок без телефона.
  • Хранит собранные данные локально на устройстве и работает без подключения к интернету.
  • Поддерживает приостановку таймера при входящем вызове (при наличии разрешения).
  • Совместимо с различными видами тренировок и спортивных программ.
