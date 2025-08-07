Interval Timer — приложение для настройки таймеров для различных видов интервальных тренировок. Будет полезно для занятий спортом, фитнесом, HIIT, Табата, боксом, йогой, медитацией, кардио и другими активностями, в которых важна точная временная разметка. Пользователи могут создавать, сохранять и повторно использовать собственные шаблоны таймеров. Не требует регистрации, не содержит рекламы и не зависит от интернет-соединения.

В программе можно управлять таймером возможно прямо с экрана блокировки или через панель уведомлений, устанавливать недельные цели и просматривать статистику активности, чтобы отслеживать прогресс. При синхронизации с Wear OS созданные на телефоне таймеры можно перенести на часы и использовать без подключения к смартфону.

Список основных возможностей Interval Timer: