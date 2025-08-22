DietAI — приложение для контроля питания и калорий, объединяет функции трекера питания, планировщика диеты и помощника по здоровью. Поможет снизить вес, набрать мышечную массу или поддержать стабильный рацион. Программа учитывает индивидуальные параметры пользователя: рост, вес, уровень активности и цели, и на основе которых формирует персонализированные рекомендации. Графики прогресса и статистика помогают видеть динамику изменения веса и качества питания. Для удобства предусмотрен планировщик меню, рекомендации по продуктам и рецептам

Пользователи могут отслеживать количество калории, макронутриенты и более 25 ключевых элементов, витамины и минералы. Встроенный ИИ дает возможность вести пищевой дневник, умеет распознавать блюда по фотографии или текстовому описанию и анализирует рацион для выявления сильных и слабых сторон.

Список основных возможностей DietAI: