DietAI — приложение для контроля питания и калорий, объединяет функции трекера питания, планировщика диеты и помощника по здоровью. Поможет снизить вес, набрать мышечную массу или поддержать стабильный рацион. Программа учитывает индивидуальные параметры пользователя: рост, вес, уровень активности и цели, и на основе которых формирует персонализированные рекомендации. Графики прогресса и статистика помогают видеть динамику изменения веса и качества питания. Для удобства предусмотрен планировщик меню, рекомендации по продуктам и рецептам

Пользователи могут отслеживать количество калории, макронутриенты и более 25 ключевых элементов, витамины и минералы. Встроенный ИИ дает возможность вести пищевой дневник, умеет распознавать блюда по фотографии или текстовому описанию и анализирует рацион для выявления сильных и слабых сторон. 

Список основных возможностей DietAI:

  • Предлагает персонализированные планы питания для разных целей и диет.
  • Поддерживает различные стили питания (кето, вегетарианский, низкоуглеводный и др.).
  • Помогает вести учёт калорий, макронутриентов и микроэлементов.
  • Содержит рекомендации ИИ-диетолога для корректировки стратегии питания.
  • Сканирует штрихкоды продуктов для быстрого добавления в дневник.
  • Анализирует пищевые привычки и дает рекомендации по улучшению рациона.
  • Дает возможность установить индивидуальные цели по калориям и питательным веществам.
  • Интегрируется с данными о тренировках и повседневной активности.
  • Предлагает идеи рецептов, которые соответствуют заданным целям.
