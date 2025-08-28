EcoMode для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 Beta
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Управление питанием
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32.8 Мб
СКАЧАТЬ
EcoMode скриншот № 1

EcoMode – программа для снижения энергопотребления компьютера с помощью автоматического управления  оптимизированными параметрами. Приложение изменяет системные настройки и параметры планов питания Windows, в результате чего пользователи могут переводить компьютер в экономичный режим одним нажатием кнопки. Что помогает сократить нагрузку на оборудование и продлить срок службы аккумулятора на ноутбуках.

Приложение дает возможность управлять изменениями, а также корректировать параметры браузеров, отключать аппаратное ускорение и включать режимы экономии энергии. Пользователи моугт быстро переключаться между режимом экономии и стандартным режимом работы, что удобно для разных сценариев работы. Инструмент подходит пользователям, которым важно поддерживать баланс между производительностью и оптимальным использованием ресурсов системы.

Основные возможности EcoMode:

  • Дает возможность настраивать планы питания Windows с использованием powercfg.
  • Отключает аппаратное ускорение и активацию режимов энергосбережения в браузерах.
  • Позволяет управлять параметрами Energy Performance Preference (EPP) и Boost.
  • Помогает внести изменения в политики реестра для браузеров Microsoft Edge и Google Chrome.
  • Обеспечивает быстрое переключение между экономичным и стандартным режимами работы.
  • Позволяет использовать встроенный графический процессор для снижения энергопотребления.
  • Ограничеивает фоновые процессы с помощью технологии EcoQoS.
  • Ведет журнал действий для отслеживания состояния системы.
  • Настройка запуска с правами администратора при необходимости.
