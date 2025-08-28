EcoMode – программа для снижения энергопотребления компьютера с помощью автоматического управления оптимизированными параметрами. Приложение изменяет системные настройки и параметры планов питания Windows, в результате чего пользователи могут переводить компьютер в экономичный режим одним нажатием кнопки. Что помогает сократить нагрузку на оборудование и продлить срок службы аккумулятора на ноутбуках.

Приложение дает возможность управлять изменениями, а также корректировать параметры браузеров, отключать аппаратное ускорение и включать режимы экономии энергии. Пользователи моугт быстро переключаться между режимом экономии и стандартным режимом работы, что удобно для разных сценариев работы. Инструмент подходит пользователям, которым важно поддерживать баланс между производительностью и оптимальным использованием ресурсов системы.

Основные возможности EcoMode: