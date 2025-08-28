EcoMode для Windows
EcoMode – программа для снижения энергопотребления компьютера с помощью автоматического управления оптимизированными параметрами. Приложение изменяет системные настройки и параметры планов питания Windows, в результате чего пользователи могут переводить компьютер в экономичный режим одним нажатием кнопки. Что помогает сократить нагрузку на оборудование и продлить срок службы аккумулятора на ноутбуках.
Приложение дает возможность управлять изменениями, а также корректировать параметры браузеров, отключать аппаратное ускорение и включать режимы экономии энергии. Пользователи моугт быстро переключаться между режимом экономии и стандартным режимом работы, что удобно для разных сценариев работы. Инструмент подходит пользователям, которым важно поддерживать баланс между производительностью и оптимальным использованием ресурсов системы.
Основные возможности EcoMode:
- Дает возможность настраивать планы питания Windows с использованием powercfg.
- Отключает аппаратное ускорение и активацию режимов энергосбережения в браузерах.
- Позволяет управлять параметрами Energy Performance Preference (EPP) и Boost.
- Помогает внести изменения в политики реестра для браузеров Microsoft Edge и Google Chrome.
- Обеспечивает быстрое переключение между экономичным и стандартным режимами работы.
- Позволяет использовать встроенный графический процессор для снижения энергопотребления.
- Ограничеивает фоновые процессы с помощью технологии EcoQoS.
- Ведет журнал действий для отслеживания состояния системы.
- Настройка запуска с правами администратора при необходимости.
