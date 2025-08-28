Home Workout App для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:72.31 Мб
Home Workout App — приложение для занятий спортом дома и без использования спортивного оборудования. Подходит для пользователей с разным уровнем физической подготовки и дает возможность выбирать программы под индивидуальные цели: снижение веса, укрепление мышц или поддержка физической формы, а также составлять персонализированные планы и отслеживать прогресс.

Программа предлагает упражнения для: пресса, груди, рук, ног, ягодиц и всего тела. Тренировки представлены в формате пошаговых инструкций с видеосопровождением, предусмотрены кардио-, силовые и восстановительные комплексы, а также тренировки высокой интенсивности (HIIT). Все планы и программы разработаны специалистами в области фитнеса, что гарантирует сбалансированный подход к нагрузкам и минимизирует риск неправильного выполнения упражнений.

Основные возможности Home Workout App:

  • Предлагает персонализированные планы в зависимости от целей пользователя.
  • Содержит подробные видеоинструкции, как правильно выполнять упражнения.
  • Предлагает разнообразные типы тренировок: силовые, кардио, HIIT, растяжка.
  • Содержит комплексы упражнений для всех основных групп мышц.
  • Поддерживает различные уровни подготовки: от начинающих до продвинутых.
  • Дает возможность занятий дома без спортивного оборудования.
  • Автоматически отслеживает прогресс и результаты пользователя.
  • Напоминает о тренировках для регулярности занятий и лучшего результата.

 

Отзывы о программе Home Workout App

Admin

Отзывов о программе Home Workout App 1.2.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв