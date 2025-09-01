Yoga for Weight Loss для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|EZ Health
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28.22 Мб
Yoga for Weight Loss – приложение с широким набором занятий йогой для пользователей с разным уровнем подготовки. Содержит более 300 асан, сгруппированных в комплексы различной длительности и направленности, которые помогут улучшить физическую форму, повысить гибкость, развить выносливость и укрепить здоровье. Система отслеживает прогресс, фиксирует количество выполненных тренировок, вес и сожжённые калории, что помогает контролировать результаты и корректировать планы занятий.
Программа подойдет для новичков и более опытных практикующих. Встроенные пошаговые инструкции, анимации и видеоруководства делают процесс понятным, а персонализированные планы дают возможность адаптировать занятия под индивидуальные цели. Пользователи могут самостоятельно выбирать упражнения, изменять их порядок и регулировать количество подходов.
Основные возможности Yoga for Weight Loss:
- Предлагает упражнения для снижения веса, повышения метаболизма, улучшение осанки, гибкости и баланса.
- Ориентируется на три уровня сложности: от начинающего до продвинутого.
- Позволяет использовать готовые 30-дневные комплексы тренировок.
- Содержит пошаговые инструкции, анимации и видеоуроки.
- Дает возможность персонализировать тренировки и создавать собственные планы.
- Отслеживает изменения веса, сожжённые калории и прогресс тренировок.
- Синхронизация данных через учётную запись Google.
