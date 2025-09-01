Yoga for Weight Loss – приложение с широким набором занятий йогой для пользователей с разным уровнем подготовки. Содержит более 300 асан, сгруппированных в комплексы различной длительности и направленности, которые помогут улучшить физическую форму, повысить гибкость, развить выносливость и укрепить здоровье. Система отслеживает прогресс, фиксирует количество выполненных тренировок, вес и сожжённые калории, что помогает контролировать результаты и корректировать планы занятий.

Программа подойдет для новичков и более опытных практикующих. Встроенные пошаговые инструкции, анимации и видеоруководства делают процесс понятным, а персонализированные планы дают возможность адаптировать занятия под индивидуальные цели. Пользователи могут самостоятельно выбирать упражнения, изменять их порядок и регулировать количество подходов.

Основные возможности Yoga for Weight Loss: