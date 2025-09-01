Yoga for Weight Loss для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28.22 Мб
СКАЧАТЬ
Yoga for Weight Loss скриншот № 1
Yoga for Weight Loss скриншот № 2
Yoga for Weight Loss скриншот № 3
Yoga for Weight Loss скриншот № 4

Yoga for Weight Loss – приложение с широким набором занятий йогой для пользователей с разным уровнем подготовки. Содержит более 300 асан, сгруппированных в комплексы различной длительности и направленности, которые помогут улучшить физическую форму, повысить гибкость, развить выносливость и укрепить здоровье. Система отслеживает прогресс, фиксирует количество выполненных тренировок, вес и сожжённые калории, что помогает контролировать результаты и корректировать планы занятий.

Программа подойдет для новичков и более опытных практикующих. Встроенные пошаговые инструкции, анимации и видеоруководства делают процесс понятным, а персонализированные планы дают возможность адаптировать занятия под индивидуальные цели. Пользователи могут самостоятельно выбирать упражнения, изменять их порядок и регулировать количество подходов. 

Основные возможности Yoga for Weight Loss:

  • Предлагает упражнения для снижения веса, повышения метаболизма, улучшение осанки, гибкости и баланса.
  • Ориентируется на три уровня сложности: от начинающего до продвинутого.
  • Позволяет использовать готовые 30-дневные комплексы тренировок.
  • Содержит пошаговые инструкции, анимации и видеоуроки.
  • Дает возможность персонализировать тренировки и создавать собственные планы.
  • Отслеживает изменения веса, сожжённые калории и прогресс тренировок.
  • Синхронизация данных через учётную запись Google.
ТОП-сегодня раздела "Спорт"
 

скачать MelBetMelBet 78 (23037)

Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...

скачать 1xBet1xBet 146 (22668)

1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...

скачать 888starz888starz 27 (21981)

Официальное мобильное приложение для Android, предоставляемое новой букмекерской компанией,...

скачать MostBetMostBet 7.6

MostBet (Мостбет) - официальное приложение для Андроид от надежного международного букмекера,...

скачать 1win1win 1.1

1WIN – официальное приложение на Андроид от букмекера, который никогда не довольствовался...

скачать Home Workout AppHome Workout App 1.2.2

Приложение для занятий спортом без оборудования, доступное для любого уровня подготовки....

Отзывы о программе Yoga for Weight Loss

Admin

Отзывов о программе Yoga for Weight Loss 1.5.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв