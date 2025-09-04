NTv2Creator — специализированная программа для создания файлов NTv2, которые применяются при точном преобразовании координат между различными системами. Позволяет генерировать файлы на основе анализа двух наборов данных с идентичными точками, где один файл выступает в качестве исходной системы координат, а другой — целевой. Обеспечивает высокую точность расчетов и облегчает выполнение задач в области геодезии и картографии. Созданные области NTv2 можно отобразить в Google Earth или сохранить вместе с используемой конфигурацией для дальнейшей работы.

Программа работает с различными форматами координат, включая UTM, что делает ее универсальным инструментом для специалистов. Пользователи могут изменять используемые референц-эллипсоиды, выбирать из нескольких вариантов, в том числе эллипсоиды Кларка, Эвереста и Бесселя. Также реализован механизм задания границ вычисляемой области: определяются автоматически на основании исходных данных или вводятся вручную.

Основные возможности NTv2Creator: