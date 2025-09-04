NTv2Creator для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $499
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:6.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8.42 Мб
СКАЧАТЬ
NTv2Creator скриншот № 1
NTv2Creator скриншот № 2

NTv2Creator — специализированная программа для создания файлов NTv2, которые применяются при точном преобразовании координат между различными системами. Позволяет генерировать файлы на основе анализа двух наборов данных с идентичными точками, где один файл выступает в качестве исходной системы координат, а другой — целевой. Обеспечивает высокую точность расчетов и облегчает выполнение задач в области геодезии и картографии.  Созданные области NTv2 можно отобразить в Google Earth или сохранить вместе с используемой конфигурацией для дальнейшей работы.

Программа работает с различными форматами координат, включая UTM, что делает ее универсальным инструментом для специалистов. Пользователи могут изменять используемые референц-эллипсоиды, выбирать из нескольких вариантов, в том числе эллипсоиды Кларка, Эвереста и Бесселя. Также реализован механизм задания границ вычисляемой области: определяются автоматически на основании исходных данных или вводятся вручную.

Основные возможности NTv2Creator:

  • Создает файлы NTv2 на основе анализа двух наборов координатных точек.
  • Работает с различными форматами координат, в том числе UTM.
  • Позволяет выбирать и переключаться между референц-эллипсоидами (Кларк, Эверест, Бессель и др.).
  • Автоматически определяет границы области по исходным данным с возможностью ручной корректировки.
  • Дает возможность настраивать обработку отсутствующих точек сетки перед генерацией.
  • При необходимости отображает рассчитанную область NTv2 в Google Earth.
  • Предоставляет удобный интерфейс для специалистов в области геодезии и картографии.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Jagannatha HoraJagannatha Hora 8.0 / 7.2 RUS

Jagannatha Hora (Джаганнатха Хора) - одна из самых популярных программ для ведических астрологов....

скачать Satellite Antenna AlignmentSatellite Antenna Alignment 2025.08.27

Satellite Antenna Alignment - Программа предназначена для расчета углов, необходимых при установке...

скачать АвтоКаталогАвтоКаталог 25.0

Система АвтоКаталог - Содержит 1000 каталогов по: легковым и грузовым автомобилям,...

скачать Unit ConverterUnit Converter 01.28.1194

Unit Converter - Конвертер физических величин. Cодержит 1194 единицы измерений в 28 категориях....

скачать ZondRes2DZondRes2D 04.10.2022

ZondRes2d - программа, которая предназначена для двумерной интерпретации данных...

скачать Bamboo CO2 Offset CalculatorBamboo CO2 Offset Calculator 3.1

Программа для оценки выбросов углерода и расчета необходимой площади земель под посадку...

Отзывы о программе NTv2Creator

Admin

Отзывов о программе NTv2Creator 6.14 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв