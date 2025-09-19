PianoJokeTouch для Windows

PianoJokeTouch — приложение для музыкантов, предназначено для удобной работы с нотными записями в цифровом формате. Представляет собой электронный пюпитр и обеспечивает импорт, хранение, редактирование и просмотр партитур в удобном формате. 

Интерфейс максимаьно простой: основная область экрана предназначена для отображения партитур, а дополнительные функции доступны через удобные боковые панели, что позволяет быстро переключаться между задачами не отвлекаясь от нот. Приложение позволяет добавлять аннотаций, управлять библиотекой файлов и создавать плейлисты для выступлений.Среди дополнительных возможностей: подключение педалей, работа с MIDI-файлами, доступ к встроенному метроном и настройка отображения партитур. Идеально подходит для репетиций, концертов и обучения, а также облегчает процесс подготовки и выступления.

Основные возможности PianoJokeTouch:

  • Обеспечивает импорт, хранение и просмотр файлов нотных записей.
  • Поддерживает работу с внешними MIDI-файлами и оснащено встроенным тестовым проигрывателем.
  • Предоставляет рганизацию библиотеки нот с удобным поиском и управлением.
  • дает возможность создать и использовать плейлисты для концертов или репетиций.
  • Позволяет добавлять аннотации и редактировать партитуры.
  • Предоставляет встроенный экранный метроном для контроля темпа.
  • Дает возможность использовать педали и дополнительные аксессуары.
  • Поддерживает работу с клавиатурой и другими устройствами.
