PianoJokeTouch — приложение для музыкантов, предназначено для удобной работы с нотными записями в цифровом формате. Представляет собой электронный пюпитр и обеспечивает импорт, хранение, редактирование и просмотр партитур в удобном формате.

Интерфейс максимаьно простой: основная область экрана предназначена для отображения партитур, а дополнительные функции доступны через удобные боковые панели, что позволяет быстро переключаться между задачами не отвлекаясь от нот. Приложение позволяет добавлять аннотаций, управлять библиотекой файлов и создавать плейлисты для выступлений.Среди дополнительных возможностей: подключение педалей, работа с MIDI-файлами, доступ к встроенному метроном и настройка отображения партитур. Идеально подходит для репетиций, концертов и обучения, а также облегчает процесс подготовки и выступления.

Основные возможности PianoJokeTouch: