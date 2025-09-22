Zaku — утилита для упрощённого взаимодействия с API без написания кода. Позволяет создавать, редактировать и отправлять запросы к API, а также анализировать ответы системы в удобном визуальном формате. Такой подход позволяет быстро протестировать и провести отладку работы API, а также изучить структуру данных, которые возвращает сервер. Поддерживает все основные типы запросов, в том числе извлечение, отправку, обновление и удаление данных. Это позволяет применять его для базового тестирования API, проверки корректности работы и поиска ошибок.

Интерфейс программы напоминает комбинацию браузера и текстового редактора: слева расположена панель для хранения и организации запросов, а центральная часть используется для непосредственного взаимодействия с API. Ответы отображаются в структурированном виде с подсветкой, что облегчает их чтение и анализ.

Основные возможности Zaku: