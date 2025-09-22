Zaku для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.8.1 Development | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zaku
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.65 Мб
|СКАЧАТЬ
Zaku — утилита для упрощённого взаимодействия с API без написания кода. Позволяет создавать, редактировать и отправлять запросы к API, а также анализировать ответы системы в удобном визуальном формате. Такой подход позволяет быстро протестировать и провести отладку работы API, а также изучить структуру данных, которые возвращает сервер. Поддерживает все основные типы запросов, в том числе извлечение, отправку, обновление и удаление данных. Это позволяет применять его для базового тестирования API, проверки корректности работы и поиска ошибок.
Интерфейс программы напоминает комбинацию браузера и текстового редактора: слева расположена панель для хранения и организации запросов, а центральная часть используется для непосредственного взаимодействия с API. Ответы отображаются в структурированном виде с подсветкой, что облегчает их чтение и анализ.
Основные возможности Zaku:
- Помогает создавать и отправлять API-запросы без необходимости писать код.
- Поддерживает ключевые методы взаимодействия: GET, POST, PUT, DELETE.
- Подходит для отладки, анализа и обучения принципам работы API.
- Предоставляет визуальное отображение ответов с подсветкой для удобства чтения.
- Предлагает удобную и понятную панель для организации и хранения запросов.
- Дает возможность локального тестирования API без подключения к облачным сервисам.
- Содержит минимальный набор функций без перегрузки лишними инструментами.
Это эффективное приложение для потоковой передачи мультимедийного контента....
Universal Media Server 14.10.0
Мультиплатформенный DLNA-совместимый UPnP медиа-сервер. Работает с различными устройствами...
Готовый сервер CS 1.6 - Готовый сервер для игры в Counter Strike 1.6....
Bopup Communication Server 5.12.1.18184
Bopup Communication Server — сервер для организации эффективной системы обмена мгновенными сообщениями и файлами в локальной сети...
BiBatchConverter Server 5.98.947
BiBatchConverter Server - это универсальный конвертер документов, позволяющий преобразовывать любые...
Инструмент для мониторинга сетевых соединений, который в реальном времени отслеживает...
Отзывы о программе Zaku
Admin
Отзывов о программе Zaku 0.8.1 Development пока нет, можете добавить...