Zaku для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.8.1 Development | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.65 Мб
СКАЧАТЬ
Zaku скриншот № 1

Zaku — утилита для упрощённого взаимодействия с API без написания кода. Позволяет создавать, редактировать и отправлять запросы к API, а также анализировать ответы системы в удобном визуальном формате. Такой подход позволяет быстро протестировать и провести отладку работы API, а также изучить структуру данных, которые возвращает сервер. Поддерживает все основные типы запросов, в том числе извлечение, отправку, обновление и удаление данных. Это позволяет применять его для базового тестирования API, проверки корректности работы и поиска ошибок.

Интерфейс программы напоминает комбинацию браузера и текстового редактора: слева расположена панель для хранения и организации запросов, а центральная часть используется для непосредственного взаимодействия с API. Ответы отображаются в структурированном виде с подсветкой, что облегчает их чтение и анализ.

 Основные возможности Zaku:

  • Помогает создавать и отправлять API-запросы без необходимости писать код.
  • Поддерживает ключевые методы взаимодействия: GET, POST, PUT, DELETE.
  • Подходит для отладки, анализа и обучения принципам работы API.
  • Предоставляет визуальное отображение ответов с подсветкой для удобства чтения.
  • Предлагает удобную и понятную панель для организации и хранения запросов.
  • Дает возможность локального тестирования API без подключения к облачным сервисам.
  • Содержит минимальный набор функций без перегрузки лишними инструментами.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Emby ServerEmby Server 4.8.10.0

Это эффективное приложение для потоковой передачи мультимедийного контента....

скачать Universal Media ServerUniversal Media Server 14.10.0

Мультиплатформенный DLNA-совместимый UPnP медиа-сервер. Работает с различными устройствами...

скачать Готовый сервер CS 1.6Готовый сервер CS 1.6 2.7

Готовый сервер CS 1.6 - Готовый сервер для игры в Counter Strike 1.6....

скачать Bopup Communication ServerBopup Communication Server 5.12.1.18184

Bopup Communication Server — сервер для организации эффективной системы обмена мгновенными сообщениями и файлами в локальной сети...

скачать BiBatchConverter ServerBiBatchConverter Server 5.98.947

BiBatchConverter Server - это универсальный конвертер документов, позволяющий преобразовывать любые...

скачать TCP Monitor PlusTCP Monitor Plus 3.05

Инструмент для мониторинга сетевых соединений, который в реальном времени отслеживает...

Отзывы о программе Zaku

Admin

Отзывов о программе Zaku 0.8.1 Development пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв