Memorize — приложение для создания и использования персонализированных карточек и баз слов, которое помогает в изучении иностранных языков, запоминании терминов и подготовке к экзаменам. Программа дает возможность самостоятельно формировать содержание карточек, добавлять определения и использовать фонетические символы для тренировки произношения. Встроенный инструмент по преобразованию речи в текст значительно упростит тренировку произношения и сделает работу с материалом более эффективной.

Приложение объединяет различные методы запоминания: цветовую кодировку, краткие заметки и ассоциации ключевых слов. С его помощью пользователям будет удобно практиковаться в запоминании терминов, проходить тесты с несколькими вариантами ответов и отслеживать статистику прогресса.

Основные возможности Memorize: