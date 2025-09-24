Memorize для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Размер:10.86 Мб
Memorize — приложение для создания и использования персонализированных карточек и баз слов, которое помогает в изучении иностранных языков, запоминании терминов и подготовке к экзаменам. Программа дает возможность самостоятельно формировать содержание карточек, добавлять определения и использовать фонетические символы для тренировки произношения. Встроенный инструмент по преобразованию речи в текст значительно упростит тренировку произношения и сделает работу с материалом более эффективной.

Приложение объединяет различные методы запоминания: цветовую кодировку, краткие заметки и ассоциации ключевых слов. С его помощью пользователям будет удобно практиковаться в запоминании терминов, проходить тесты с несколькими вариантами ответов и отслеживать статистику прогресса. 

Основные возможности Memorize:

  • Дает возможность создавать и редактировать карточки со словами и определениями.
  • Предлагает цветовую кодировку и структурирование заметок для лучшего восприятия.
  • Обеспечивает гибкость в настройке контента без ограничений готовыми шаблонами.
  • Поддерживает фонетические символы для отработки произношения.
  • Может быть использовано для любых предметов и категорий знаний.
  • Использует инструмент преобразования речи в текст.
  • Помогает анализировать статистику и отслеживать результаты обучения.
