Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Размер:1.31 Мб
AltDot скриншот № 1
AltDot скриншот № 2

AltDot — приложение, предназначеное для упрощенного управления настройками отображения в стандартном файловом менеджере Windows Explorer. Предоставляет быстрый доступ к функциям отображения скрытых файлов, системных элементов и расширений файлов, интегрируется в системный трей и всегда остается доступной для изменения нужных параметров буквально в несколько кликов.

Программа будет полезна тем, кто регулярно работает с файлами, которым по умолчанию присвоен статус скрытых или системных. Позволяет оперативно переключать режимы без дополнительных действий, что экономит время и снижает вероятность ошибок при ручной настройке. Все изменения применяются автоматически, сразу после выбора соответствующего параметра, поэтому работа с Windows Explorer становится более гибкой и удобной.

Основные возможности AltDot:

  • Предоставляет быстрый доступ к настройкам отображения скрытых файлов и системных элементов.
  • Помогает оптимизацировать рабочие процессы при регулярной работе с большим количеством файлов.
  • Автоматически перезапускает проводник для мгновенного применения изменений.
  • Поддерживает работу с защищенными системными файлами (с предупреждением).
  • Дает возможность включать или отключать показ расширений файлов.
  • Позволяет управлять параметрами Windows Explorer из системного трея.
