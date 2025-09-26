AltDot — приложение, предназначеное для упрощенного управления настройками отображения в стандартном файловом менеджере Windows Explorer. Предоставляет быстрый доступ к функциям отображения скрытых файлов, системных элементов и расширений файлов, интегрируется в системный трей и всегда остается доступной для изменения нужных параметров буквально в несколько кликов.

Программа будет полезна тем, кто регулярно работает с файлами, которым по умолчанию присвоен статус скрытых или системных. Позволяет оперативно переключать режимы без дополнительных действий, что экономит время и снижает вероятность ошибок при ручной настройке. Все изменения применяются автоматически, сразу после выбора соответствующего параметра, поэтому работа с Windows Explorer становится более гибкой и удобной.

Основные возможности AltDot: