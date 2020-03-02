Process Lasso - небольшая утилита для операционных систем Windows, которая позволяет вручную или автоматически манипулировать процессами, запущенными на вашем компьютере для достижения максимального быстродействия и стабильности.
Имеется возможность отключения процессов, полностью загружающих процессор, имеется возможность создавать списки разрешенных и запрещенных к запуску процессов, ведется детальный логгинг всех процессов.
В бесплатной версии присутствует ограничение на количество поддерживаемых процессов.
Easy service optimizer - небольшая простенькая утилита для удобного управления всеми службами операционной системы Windows
Отзывы о программе Process Lasso
Андрей про Process Lasso 9.0.0.582 [01-03-2019]
классная прога, ноут на котором часто либо среда разработки, либо еще что-то сжирало весь CPU и невозможно было в браузере браузерить и вообще что либо делать. было понятно что понижение приоритета жрущей проги должно полечить проблему (другим прогам появляются ресурсы процессора), но винда так не умеет. не сразу нашел эту прогу, пробовал сначала другие, но они плохо работали. на тестовом периоде process lasso себя круто проявил, потом начал бесить рекламной плашкой, пришлось купить) быстро соображает какая прога жрет много ресурсов, понижает ей приоритет, и на ноуте стало намного приятнее работать. надеюсь билл гейц рано или поздно додумается такую штуку вкрутить прямо в планировщик винды 2 | 2 | Ответить
Урфан про Process Lasso 8.9.7.6 [25-04-2016]
Хорошая программа.Поставил на старый ноут,который подвисал частенько,теперь не чихает)Ну и другу поставил на очень старый комп 2004 года,который постоянно зависал даже в браузере.Ну и с Process Lasso перестал виснуть.Программа не улучшает комп,она просто усекает ненужные процессы и регулирует нагрузку процессора.Мне понравилась. 4 | 2 | Ответить
(ерж про Process Lasso 8.8.8.8 [12-11-2015]
В моём случае заметил, что с этим оптимизатором ноут стал хуже работать, после удаления всё нормализовалось. 7 | 2 | Ответить
сергей про Process Lasso 8.8.8.2 [01-11-2015]
Программа только для опытных пользователей.При неграмотных настройках останавливает всё подряд включая антивирус и фаервол.Просто не рекомендую-задумка хороша но плохо всё сказывается. 5 | 2 | Ответить
(ерж про Process Lasso 6.7.0.64 [05-06-2014]
Недавно установил по акции и сразу повысилась производительность работы компа. Под "капот" пока не заглядывал, работает с настройками по умолчанию. Со временем разберусь как там настраивать под себя. 2 | 3 | Ответить