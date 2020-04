Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) - простая в эксплуатации утилита, которая позволяет быстро и легко установить сразу все библиотеки Visual C++ Runtime. Программа предназначена для ускорения всей утомительной процедуры загрузки всего одним щелчком мыши и быстрого завершения всего процесса всего за пару минут. Пользоваться приложением очень просто - щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Запустить от имени администратора". Ранее при установке библиотек Visual C++ начиная с 2005 года, случалась ошибка с некорректным расположением одного из DLL-файлов (msdia80.dll), для исправления которой необходимо было вручную переместить этот файл в нужную папку и отредактировать записи системного реестра. Но при использовании утилиты Visual C++ Runtime Installer (All-In-One), все файлы располагаются правильно в нужном месте, что экономит время и нервы пользователя. Включены последние полные версии Visual C++ Runtime за 2005, 2008, 2010, 2012, 2013 и 2017 годы.