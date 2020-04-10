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Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) для Windows

Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56

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Описание Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56Описание   Скачать Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56СКАЧАТЬ (22,77 Мб) Скриншоты Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56Скриншоты (3)   Статистика Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56Статистика   Отзывы о Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56Отзывы (0)  
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Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) - простая в эксплуатации утилита, которая позволяет быстро и легко установить сразу все библиотеки Visual C++ Runtime. Программа предназначена для ускорения всей утомительной процедуры загрузки всего одним щелчком мыши и быстрого завершения всего процесса всего за пару минут. Пользоваться приложением очень просто - щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Запустить от имени администратора".

Ранее при установке библиотек Visual C++ начиная с 2005 года, случалась ошибка с некорректным расположением одного из DLL-файлов (msdia80.dll), для исправления которой необходимо было вручную переместить этот файл в нужную папку и отредактировать записи системного реестра. Но при использовании утилиты Visual C++ Runtime Installer (All-In-One), все файлы располагаются правильно в нужном месте, что экономит время и нервы пользователя.

Включены последние полные версии Visual C++ Runtime за 2005, 2008, 2010, 2012, 2013 и 2017 годы.

Visual C++ Runtime Installer (All-In-One)
Visual C++ Runtime Installer (All-In-One)
Visual C++ Runtime Installer (All-In-One)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Visual C++ Runtime Installer (All-In-One)

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