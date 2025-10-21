Программы для Windows » Система » другое » Multron Win Cleaner 1.20.6 Beta

Multron Win Cleaner — утилита для комплексного обслуживания и оптимизации ОС Windows, предназначена для очистки системы, повышения производительности и устранения накопившегося мусора, который снижает скорость работы компьютера. Приложение предлагет функцию системного оптимизатора, очиститку памяти, управление автозагрузкой и инструменты для управления файлами.

Программа позволяет быстро обнаружить и удалить дубликаты, крупные и временные файлы, очистить память, а также освободить системные ресурсы с помощью специальных режимов Turbo Boost и Game Mode. Пользователь может самостоятельно выбрать, какие инструменты активировать, в зависимости от состояния системы и ожидаемого результата. Работа с утилитой не требует специальных знаний, достаточно запустить сканирование, выбрать объекты и подтвердить очистку.

Основные возможности Multron Win Cleaner:

  • Помогает быстро очистить систему от временных и ненужных файлов, чтобы оптимизировать и ускорить работу системы.
  • Предлагает функцию Turbo Boost для временного освобождения ресурсов за счёт приостановки фоновых служб.
  • Позволяет очистить память (Memory Cleaner) с возможностью ручного управления процессом.
  • Использет функцию Firewall Rule Cleaner для удаления неактуальных записей из брандмауэра.
  • Содержит игровой режим (Game Mode) для повышения производительности в играх.
  • Удаляет дубликаты и крупные файлы, чтобы освободить дисковое пространство.
  • Предлагает модуль Startup Manager для управления автозагрузкой программ.
