Multron Win Cleaner — утилита для комплексного обслуживания и оптимизации ОС Windows, предназначена для очистки системы, повышения производительности и устранения накопившегося мусора, который снижает скорость работы компьютера. Приложение предлагет функцию системного оптимизатора, очиститку памяти, управление автозагрузкой и инструменты для управления файлами.

Программа позволяет быстро обнаружить и удалить дубликаты, крупные и временные файлы, очистить память, а также освободить системные ресурсы с помощью специальных режимов Turbo Boost и Game Mode. Пользователь может самостоятельно выбрать, какие инструменты активировать, в зависимости от состояния системы и ожидаемого результата. Работа с утилитой не требует специальных знаний, достаточно запустить сканирование, выбрать объекты и подтвердить очистку.

Основные возможности Multron Win Cleaner: