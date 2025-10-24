Flashscore: Live Scores & News — приложение для отслеживания спортивных результатов в режиме реального времени в 30 видах спорта и 6000 турнирах по всему миру, в том числе футбол, теннис, баскетбол, хоккей, волейбол и другие дисциплины. Программа отображает полную информацию о ходе матчей, статистику, составы команд, индивидуальные показатели игроков и таблицы соревнований.

Сервис помогает отслеживать счета, карточки, замены, ожидаемые голы (xG), оценки игроков, коэффициенты и другие аналитические показатели, уведомляет о событиях матча и позволяет настраивать персонализированные оповещения для избранных команд, турниров и спортсменов. Кроме того приложение объединяет мультимедийный контент, текстовые трансляции и полную статистику, что делает его комплексным решением для фанатов спортивных соревнований.

Основные возможности Flashscore: Live Scores & News: