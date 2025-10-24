Flashscore: Live Scores & News для Android
Flashscore: Live Scores & News — приложение для отслеживания спортивных результатов в режиме реального времени в 30 видах спорта и 6000 турнирах по всему миру, в том числе футбол, теннис, баскетбол, хоккей, волейбол и другие дисциплины. Программа отображает полную информацию о ходе матчей, статистику, составы команд, индивидуальные показатели игроков и таблицы соревнований.
Сервис помогает отслеживать счета, карточки, замены, ожидаемые голы (xG), оценки игроков, коэффициенты и другие аналитические показатели, уведомляет о событиях матча и позволяет настраивать персонализированные оповещения для избранных команд, турниров и спортсменов. Кроме того приложение объединяет мультимедийный контент, текстовые трансляции и полную статистику, что делает его комплексным решением для фанатов спортивных соревнований.
Основные возможности Flashscore: Live Scores & News:
- Отображает live-результаты по 30 видам спорта и 6000 турнирам.
- Предоставляет детальную статистику матчей: голы, карточки, передачи, удары, сейвы, ожидаемые голы (xG) и ассисты (xA).
- Поддерживает глобальные и локальные соревнования: АПЛ, Ла Лига, Серия A, Бундеслига, Лига чемпионов, НХЛ, НБА, ATP, WTA и других.
- Содержит текстовые онлайн-трансляции для матчей, видеоконтент и интеграцию с социальными сетями для просмотра ключевых моментов.
- Дает возможность следить за любимыми игроками, получать уведомления о голах, замене или предупреждениях.
- Отображает турнирные таблицы в реальном времени и влияние каждого забитого мяча на положение команд.
- Использует функция избранного, чтобы предоставить пользователю выбирать только нужных матчей и команд.
